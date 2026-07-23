Repligen покупает производителя технологий для клеточных и генных препаратов

Американская компания Repligen объявила о сделке по приобретению BioLife Solutions — разработчика и поставщика инструментов и оборудования для производства, сохранения и транспортировки клеточных биоматериалов. Сделка обойдется в 1,5 млрд долл.

Repligen — один из мировых лидеров рынка технологий для выпуска биологических лекарств. Корпорация предлагает фармгигантам и контрактным организациям комплексные решения — от систем фильтрации (применяются для отделения клеток от отработанной среды, в которой их культивировали) и хроматографических колонок (для глубокой очистки молекул от примесей) до одноразовых компонентов для перемещения жидкостей (стерильные трубки, емкости и т.д.) и программного обеспечения для измерения концентрации белков или генов в режиме реального времени. Ее рыночная капитализация составляет около 7,9 млрд долл., а годовая выручка за 2025 год превысила 738 млн долл.

По условиям акционеры BioLife получат 11,25 долл. наличными (36% от всей суммы) и 0,1442 акции Repligen за одну акцию BioLife (64%). Итоговая расчетная стоимость каждой акции поглощаемой компании — 31 долл., что на 6,2% дороже ее последней цены на бирже. Сделку планируется закрыть до конца текущего года.

Repligen получит технологии BioLife, позволяющие поддерживать жизнеспособность и функциональность клеток на всех этапах создания и транспортировки клеточных и генных терапий. Эти решения стали частью производственных и логистических процессов примерно для 90% клеточных и генных терапий, используемых в мире, пояснили эксперты порталу BioSpace. Среди главных разработок — CryoStor (обеспечивает криоконсервацию) и HypoThermosol (поддерживает гипотермическое хранение), которые гарантируют целостность Т‑клеток и иных биоматериалов в ходе перевозки.