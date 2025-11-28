«Ригла» нарастила долю в Тамбовской области

В октябре «Ригла» приобрела в Тамбове и Тамбовской области 13 аптек. Кроме того, пять аптек были ранее переданы в ООО «Ригла» без продажи юридического лица, рассказал «ФВ» заместитель генерального директора по развитию «Риглы» Сергей Ковалев. В частности, федеральный игрок приобрел местные сети «ГеоФарм» (шесть аптек) и «Экофарм» (семь аптек). Органически в 2025 году сеть открыла в регионе еще семь аптек.

«В настоящий момент проходит их интеграция в единую программу и стандарты сети. Ожидаем, что с учетом последней сделки доля «Риглы» на этом региональном рынке увеличится до 6%», — отметил Сергей Ковалев.

По его словам, за первые три квартала 2025 года было открыто 624 аптеки брендов «Ригла» и «Здравсити Аптека» — это суммарное количество органически открытых точек без учета сделок M&A. За тот же период было закрыто 42 аптеки.

Сейчас сеть насчитывает свыше 6,5 тыс. аптек одиннадцати брендов в 73 регионах России.

По данным AlphaRM, с августа 2024 года по август 2025 года «Ригла» приросла 1907 точками. По итогам девяти месяцев 2025 года сеть занимает второе место в рейтинге аптечных сетей с 6395 точками и долей рынка в рублях в 9,9%. Изменение доли по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составило 2,3%.