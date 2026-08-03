«Ригла-Здравсити» купила сеть аптек в Воронежской области

Сеть «Здоровый город» вошла в состав аптечной группы «Ригла-Здравсити», сообщили «ФВ» в пресс-службе компании. В результате сделки, зарегистрированной 30 июля, были приобретены три юридических лица, включающих 55 аптек в Воронеже, 12 из которых имеют отделы оптики. Ранее сеть «Здоровый город» входила в состав маркетингового партнерства IRIS.

Сделка позволила группе «Ригла-Здравсити» нарастить количество аптек в Воронежской области до 185 точек, что создало возможности занять в перспективе лидирующую позицию в регионе. Прогнозируемая доля рынка составит 12%, сообщили в компании.

«В активе каждой аптеки – лояльная клиентская база и высокопрофессиональные коллективы. Мы нацелены на сохранение сильной команды сети «Здоровый город». Все точки будут постепенно включаться в контур управления регионального подразделения группы «Ригла-Здравсити» и до конца года сменят вывески на «Здравсити». В синергии с компетенциями и мощной технологической инфраструктурой группы мы рассчитываем нарастить эффективность работы аптек в Воронежской области и расширить сервисные возможности для клиентов», – рассказал «ФВ» директор по развитию группы «Ригла-Здравсити» Сергей Ковалев.

Для группы «Ригла-Здравсити» сделка стала важным шагом в реализации стратегии лидерства на локальных рынках, добавил он. Кроме того, приобретенный актив, имеющий в составе отделы оптики, позволит активнее развивать мультиформатную модель маркетов здоровья.

«В девяти из 12 отделов оптики есть врачебные кабинеты, в том числе аппаратного лечения, что в условиях дефицита профессиональной офтальмологической помощи увеличивает доступность высококвалифицированных медуслуг. Группа наращивает опыт развития данного направления – так, аптеки с отделами оптики уже работают в Тверской, Рязанской, Ярославской областях, Краснодарском крае и в Республике Коми», – пояснил Сергей Ковалев.

Всего с учетом приобретенных аптек аптечная группа «Ригла-Здравсити» насчитывает 7369 точек в 75 регионах России, сообщили в компании.