Roche подала заявку на регистрацию препарата от склероза вопреки случаям смерти участников

Roche направила страновым регуляторным органам заявку на одобрение фенебрутиниба (fenebrutinib) — экспериментального средства против рассеянного склероза (РС), при котором иммунная система ошибочно разрушает миелиновую оболочку нервных волокон, нарушая передачу сигналов между мозгом и телом.

В подтверждение эффективности швейцарская корпорация приложила результаты III фазы двух клинических испытаний — FENhance 1 и FENhance 2. Оба проводились с участием людей, страдающих рецидивирующей формой заболевания, которая характеризуется его периодическими обострениями.

Согласно полученным данным, фенебрутиниб снизил среднегодовую частоту рецидивов на 51,1 и 58,5% в FENhance 1 и FENhance 2 соответственно по сравнению с «Аубажио» (терифлуномид) — противосклеротическим средством французской Sanofi, присутствующим на рынке уже 13 лет. Помимо этого, разработка Roche значительно сильнее подавляла появление новых очагов воспаления в головном мозге — на 70,7 и 77,6%.

Вместе с тем в ходе исследований скончались восемь участников, принимавших фенебрутиниб. Как сообщил фармгигант, у двоих из них выявлены инфекции — нейрокриптококкоз, вызванный грибком Cryptococcus gattii, и пневмония. К остальным летальным исходам привели осложнение сахарного диабета 1-го типа, кровотечение, суицид и травмы. В одном случае причину установить так и не удалось. В контрольной группе умер один человек.

Отдельно Roche оценила влияние своего препарата на печень. Фенебрутиниб блокирует фермент тирозинкиназу Брутона (BTK), через который активируются иммунные клетки, разрушающие нервную ткань. Медикаменты этого класса могут быть токсичными для органа, поэтому регуляторы запрашивают данные по риску его лекарственного поражения, рассчитанному по закону Хая, — одновременное повышение уровня билирубина, печеночных ферментов аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ) при отсутствии иных факторов, которые могли бы повлиять на показатели.

В исследовании отмечено два случая, соответствовавших критериям, — по одному на каждую исследовательскую группу. Оба протекали без симптомов. После отмены терапии показатели пришли в норму.

В конце прошлого года FDA отклонило заявку Sanofi на регистрацию толебрутиниба — ингибитора BTK — при РС из-за возможности развития лекарственного гепатита. Эксперты Jefferies еще в феврале ставили под сомнение шансы Roche на одобрение фенебрутиниба, пишет Reuters.

Сама компания настроена сдержанно-позитивно. Она рассчитывает, что к 2030 году выручка от продаж препарата достигнет 1,4 млрд долл.

Sanofi отказалась от толебрутиниба после провала III фазы КИ при РС. Конкурентом Roche в сегменте ингибиторов BTK может стать Novartis, которая сравнивает в исследованиях действенность своего лекарства Rhapsido (ремибрутиниб) и «Аубаджио» при РС. В прошлом году регуляторы США и КНР разрешили использовать Rhapsido для лечения хронической спонтанной крапивницы.