Роспотребнадзор предложил изменения при регистрации косметики и дезсредств

Роспотребнадзор представил проект нового административного регламента по государственной регистрации отдельных видов опасных химических и биологических веществ. Изменения затронут производителей дезинфицирующих средств, специализированной косметики и другие вещества, которые могут использоваться для производства пищевой продукции. Документ закрепляет переход на реестровую модель и сокращает сроки оказания госуслуги. Изменения затронут производителей БАД, дезинфицирующих средств и специализированной косметики. Текст проекта приказа опубликован для общественного обсуждения.

Речь идет о государственной регистрации впервые внедряемых в производство и ранее не использовавшихся химических, биологических веществ и изготовляемых на их основе препаратов, потенциально опасных для человека (кроме лекарственных средств); отдельных видов продукции, представляющих потенциальную опасность для человека (кроме лекарственных средств); отдельных видов продукции, в том числе пищевых продуктов, впервые ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза; товаров, в случае, если они включены в раздел II Единого перечня товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза, а также в случаях, предусмотренных техническими регламентами Таможенного союза.

Документ предлагает признать утратившим силу приказы Роспотребнадзора № 781 от 23.07.2012, № 1173 от 18.12.2012, № 630 от 30.08.2013, № 779 от 16.07.2014, № 658 от 13.08.2015 и № 250 от 07.04.2016.

Проект вводит снижение сроков оказания госуслуги:

7 рабочих дней — основной срок предоставления услуги (получение СГР) с момента регистрации заявления;

15 рабочих дней — для внесения изменений в реестр или исправления ошибок;

1 рабочий день — на регистрацию самого заявления (при подаче через Госуслуги — в тот же день).

Регулятор полностью отказывается от выдачи бумажных СГР. Результатом оказания услуги теперь признается внесение сведений в реестр. Заявителю предоставляется возможность получить выписку в электронной форме. Документы принимаются в виде электронных образов (сканов) или электронных документов, подписанных ЭЦП.