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Роспотребнадзор заявил о принятии мер в связи с продажей БАД с сибутрамином

11.08.2026
13:15
ДинаКоблова
Роспотребнадзор начал проверку в связи с сообщениями о продаже на маркетплейсах БАД для похудения, содержащих сибутрамин. Служба направила обращение в АКИТ с требованием изъять продукцию из обращения.
Фото: создано редакцией «ФВ» с использованием технологий ИИ

Роспотребнадзор принимает меры в связи с информацией о продаже на маркетплейсах препаратов для похудения, содержащих сильнодействующее вещество сибутрамин, сообщили в пресс-службе органа.

Сибутрамин — сильнодействующий психогенный стимулятор, за незаконную торговлю которым предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее «Известия» заявили, что на российских торговых площадках массово продают БАД для похудения с сибутрамином. Препараты реализуют под видом безопасных американских и европейских средств для снижения веса под ТН Supressa, Ultra Lipo 3, Mineral Balance и кофе S Figura Slim. В службе заявили, что таких лекарств нет в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации продукции ЕАЭС. 

Закупленные изданием для анализа препараты были доставлены в Россию из Казахстана. За 7 месяцев продавец реализовал более 33 тыс. товаров с процентом выкупа 88%. Сырье для производства биодобавок в Казахстан может поступать из Китая — несмотря на запрет сибутрамина к обороту и производству в составе БАД или лекарств в обеих этих странах, в Китае допускается его закупка для исследовательских целей.

Журналисты указывают, что основными покупателями таких БАД являются подростки. 

«Учитывая, что биологически активные добавки (БАД) могут свободно реализовываться через маркетплейсы и интернет-магазины, Роспотребнадзор призывает граждан проверять наличие свидетельства о государственной регистрации продукции, подтверждающего ее безопасность», — заявили в Роспотребнадзоре.

Служба направила обращение в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) о необходимости принятия срочных мер по изъятию продукции из обращения.

В апреле 2025 года Роспотребнадзор проверял БАД для похудения «Молекула», в котором также обнаружили сибутрамин.

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