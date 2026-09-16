Россельхознадзор изымает серию «Мультикана-8» и проверяет «Мультифел»

Россельхознадзор поручил изъять из обращения с последующим уничтожением препарата «Мультикан-8» серии 20 производителя ООО «Ветбиохим», следует из документа, который опубликовала служба.

Такое решение принято в соответствии с постановлением правительства РФ № 1447 от 15.09.2020 «Об утверждении Правил уничтожения изъятых фальсифицированных лекарственных средств, недоброкачественных лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств».

В августе в СМИ появилась информация о том, что при использовании вакцины «Мультикан-8» проявились поствакцинальные осложнения в состоянии здоровья у вакцинированных собак. В «Центре ветеринарии» в Ярославле заявили об остановке использования ветпрепарата с 14 августа. Производитель вакцины начал проверку и сообщил о возможном деструктивном вмешательстве третьих лиц в ситуацию с гибелью собак в Ярославской области.

Затем Россельхознадзор приостановил обращение четырех серий вакцины. Известно, что сейчас проводятся повторный контроль качества и независимая экспертиза ветпрепарата. По предварительным данным, при производстве вакцины для животных «Мультикан-8» могло быть допущено нарушение технологий.

Представители производителя сообщили «РБК», что первые результаты исследований производственного процесса и изучения лабораторных образцов появятся к 25 сентября. «Сейчас акцент сделан на полноте исследований и независимой проверке данных, а не на скорейшем формальном закрытии вопроса. Часть результатов будет появляться поэтапно. Внутренние исследования, экспертиза ФГБУ «ВГНКИ» и проверка со стороны регулятора идут параллельно», — сказано в сообщении.

В компании также заявили журналистам, что договоры об оказании материальной помощи владельцам, чьи собаки, возможно, погибли от вакцинации «Мультиканом-8», содержат пункт о конфиденциальности.

Ранее также стало известно, что Россельхознадзор получил одно обращение по факту гибели животного после применения вакцины для кошек «Мультифел», об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на службу.

«По факту гибели животного после иммунизации вакциной против панлейкопении, инфекционного ринотрахеита и калицивирусной инфекции кошек «Мультифел» в Россельхознадзор поступило одно обращение», — указано в сообщении.

Россельхознадзор отправил эту информацию производителю вакцины компании «Ветбиохим» для проведения мероприятий в соответствии с законодательством России. В подведомственном службе экспертном учреждении также проводится исследование образцов ветпрепарата на безопасность, качество и эффективность.

Ранее компания «Ветбиохим» заявила, что не получала жалоб на нежелательные реакции у кошек после применения вакцины «Мультифел». Тогда в Россельхознадзоре также заявили, что не получали обращений о подобных случаях.