Россия и ОАЭ подписали меморандум о признании GMP-практик. Это первый шаг к взаимному признанию GMP-лицензий, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках российско-эмиратского бизнес-форума, передает ТАСС.

«Это крайне важный первый шаг, чтобы прийти к взаимному признанию GMP-лицензии, которые выдаются здесь, в Эмиратах, и у нас в России. Это существенно должно облегчить выход наших препаратов, фармпрепаратов, на эмиратский рынок», — сказал он.

Кроме того, российские фармкомпании планируют развивать в том числе локализацию в арабском государстве, отметил министр. Это позволит также выходить на рынки стран Персидского залива и Северной Африки.

Ранее генеральный директор Ассоциации российских фармпроизводителей (АРФП) Виктор Дмитриев рассказал «ФВ», что венгерский инспекторат будет проверять российские производственные площадки, которым необходим сертификат GMP ЕС. Прежде всего инспекторат Венгрии займется локализованными на территории России площадками венгерских компаний.