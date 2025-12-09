Венгерский инспекторат будет выдавать российским производителям сертификаты GMP ЕС

Инспектирование российских производственных площадок обсуждалось на 16-м заседании Российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Стороны договорились о начале инспектората венгерскими специалистами российских фармпроизводств, который позволит им получить сертификаты GMP ЕС. Об этом «ФВ» рассказал генеральный директор Ассоциации российских фармпроизводителей (АРФП) Виктор Дмитриев.

Он отметил, что это результат совместных усилий регуляторов и бизнеса. Подготовительная работа велась Минпромторгом РФ, Минздравом РФ и АРФП в течение полугода.

«В настоящее время у российских фармацевтических заводов венгерских компаний — членов АРФП закончились сертификаты соответствия GMP ЕС, в связи с чем начались проблемы с экспортом продукции этих заводов в целый ряд стран ближнего и дальнего зарубежья. Компании пригласили венгерский инспекторат для инспектирования и продления сертификатов GMP EU, что в сложившихся геополитических условиях создает прецедент и открывает возможности для российских фармацевтических компаний получения сертификата GMP EU через инспектирование венгерским инспекторатом», — сказано в письме АРФП, направленном предварительно в Минпромторг РФ и Минздрав РФ (есть в распоряжении «ФВ»).

«В рамках межправкомиссии мы готовили почву, чтобы венгерский инспекторат начал нас проверять на соответствие стандартам GMP и выдавать сертификаты европейского образца», — объяснил он. Председатель российской части комиссии министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко смог убедить венгерских партнеров в необходимости этого шага.

Прежде всего инспекторат Венгрии займется локализованными на территории России площадками венгерских компаний и параллельно будет сертифицировать отечественных производителей и выдавать сертификаты ЕС.

«У нас сокращается экспорт из-за того, что регуляторика целого ряда стран требует от импортеров обязательного наличия сертификата GMP ЕС. У тех компаний, у которых он был, срок действия заканчивается, и продлить они их не смогли из-за отказов европейских регуляторов. В рамках переговоров, к примеру, с Грузией и Сербией, мы наталкиваемся на стену молчания», — рассказал Виктор Дмитриев.

В ходе мероприятия намерения инспектировать российские площадки подтвердил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он отметил, что курировать инспекторат будет замминистра здравоохранения Венгрии. «Для нас это большой прорыв, который позволит выйти на рынки целого ряда стран. Венгрия имеет право выдавать сертификаты, и они расширяют наши возможности для экспорта», — отметил Виктор Дмитриев.