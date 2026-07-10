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Росздавнадзор возобновил гражданский оборот двух препаратов из Белоруссии и Армении

10.07.2026
12:05
ЕкатеринаПогонцева
Росздравнадзор снял запрет с гражданского оборота таблеток валерианы из Белоруссии и раствора для подкожного введения экстракта алоэ из Армении. Производители устранили нарушения, выявленные регулятором в АИС Росздравнадзор. При этом с начала июля служба прекратила оборот по одному наименованию лекарств из Турции, Эстонии и Франции.
Фото: 123rf.com

Росздравнадзор возобновил гражданский оборот 44 серий таблеток валерианы из Белоруссии («Белмедпрепараты») и 11 серий раствора для подкожного введения экстракта алоэ из Армении («Ереванская химико-фармацевтическая фирма»). Решение принято в связи с тем, что производители устранили нарушения, выявленные регулятором в АИС Росздравнадзор. Также с начала июля служба прекратила оборот лекарств турецкого, эстонского и французского производителей, о чем уведомила на своем сайте.

Росздравнадзор отменил свои письма о прекращении гражданского оборота 44 серий таблеток валерианы из Белоруссии и 11 серий раствора для пожкожного введения экстракта алоэ из Армении. Данная мера была принята 30 июня и 13 мая этого года соответственно в связи с отсутствием протоколов испытаний препаратов в АИС. После предоставления сведений ограничения были сняты.

С начала июля регулятор принял решение о прекращении гражданского оборота шести серий гранул для приготовления раствора «Овеа» производства «Дрогсан Илачлары Санайи ве Тиджарет А.Ш.» из Турции, мази «Випросал В» в тубах по 30, 50 и 70 г «Таллиннского фармацевтического завода» в Эстонии (всего было выпущено два письма) и раствора для инъекций «Ультракаин Д» производства «Септодонт» из Франции.

«Ежегодно не позднее 1 апреля производители лекарственных средств или организации, осуществляющие ввоз лекарственных препаратов в РФ, должны предоставить в Росздравнадзор протокол испытаний препарата, поступившего в течение предшествующего календарного года в гражданский оборот, — напомнила на майской конференции «Фарммедобращение» заместитель начальника Управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Елена Кудрявцева. — В прошлом году был переходный период, и мы подходили мягко, но в этом году мы издаем письма о прекращении гражданского оборота и размещаем их на нашем сайте».

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