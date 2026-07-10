Росздавнадзор возобновил гражданский оборот двух препаратов из Белоруссии и Армении

Росздравнадзор возобновил гражданский оборот 44 серий таблеток валерианы из Белоруссии («Белмедпрепараты») и 11 серий раствора для подкожного введения экстракта алоэ из Армении («Ереванская химико-фармацевтическая фирма»). Решение принято в связи с тем, что производители устранили нарушения, выявленные регулятором в АИС Росздравнадзор. Также с начала июля служба прекратила оборот лекарств турецкого, эстонского и французского производителей, о чем уведомила на своем сайте.

Росздравнадзор отменил свои письма о прекращении гражданского оборота 44 серий таблеток валерианы из Белоруссии и 11 серий раствора для пожкожного введения экстракта алоэ из Армении. Данная мера была принята 30 июня и 13 мая этого года соответственно в связи с отсутствием протоколов испытаний препаратов в АИС. После предоставления сведений ограничения были сняты.

С начала июля регулятор принял решение о прекращении гражданского оборота шести серий гранул для приготовления раствора «Овеа» производства «Дрогсан Илачлары Санайи ве Тиджарет А.Ш.» из Турции, мази «Випросал В» в тубах по 30, 50 и 70 г «Таллиннского фармацевтического завода» в Эстонии (всего было выпущено два письма) и раствора для инъекций «Ультракаин Д» производства «Септодонт» из Франции.