Росздравнадзор прекратил оборот трех лекарств иностранного производства

Росздравнадзор прекратил гражданский оборот препаратов трех производителей: из Белоруссии, Армении и Индии. Фармпроизводителям необходимо предоставить протоколы испытаний своих лекарств в автоматизированной информационной системе (АИС) регулятора, чтобы данная мера была отменена. Соответствующие письма размещены на сайте Федеральной службы.

На стопе одна серия лекарства «Румалайя» производства «Хималайя Веллнесс Компани» (Индия), восемь серий анальгина «Ереванской химико-фармацевтической фирмы» (Армения) и 44 серии «Валерианы» РУП «Белмедпрепараты» (Белоруссия).

О возможном прекращении оборота лекарств, у которых отсутствуют протоколы испытаний в АИС, представители Росздравнадзора предупреждали участников рынка на майской конференции «Фарммедобращение», писал «ФВ». В мае служба опубликовала на своем сайте девять соответствующих приказов и отменила четыре из них после того, как необходимые данные были загружены в систему. В июне вышло семь приказов о прекращении гражданского оборота и одно — об отмене решения.