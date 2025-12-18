Росздравнадзор продлил выдачу разрешений на вывоз из страны медизделий

Росздравнадзор продлил на два года действие специального порядка вывоза за рубеж отдельных видов медицинской продукции, приказ № 5575 от 27.10.2025 опубликован на портале правовой информации.

Окончание срока действия разрешительного порядка вывоза товаров медицинского назначения из России переносится с 31 декабря 2025 года на 31 декабря 2027 года.

Речь идет о порядке выдачи разрешений на вывоз отдельных видов медицинских товаров, которые входят в специальный перечень согласно Постановлению Правительства РФ № 312 от 09.03.2022 «О введении на временной основе разрешительного порядка вывоза отдельных видов товаров за пределы территории Российской Федерации».

В 2024 году Минпромторг РФ утвердил порядок выдачи разрешений на вывоз отдельных видов промышленной продукции в страны ЕАЭС по перечню согласно приложению № 3 к Постановлению Правительства РФ № 312 от 09.03.2022.