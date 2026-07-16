Sanofi обвинила Pfizer и Moderna в краже технологии для создания вакцин от COVID-19

Sanofi подала в окружной суд США по округу Нью-Джерси два отдельных иска против Pfizer и Moderna, обвинив их в незаконном использовании технологии липидных наночастиц при создании мРНК-вакцин против COVID-19, пишет Fierce Pharma.

Липидные наночастицы — это миниатюрные капсулы на жировой основе, которые защищают молекулу матричной РНК (мРНК) от разрушения в организме и обеспечивают ее проникновение в клетки. Без такой оболочки генетическая инструкция, необходимая для синтеза белка-антигена, была бы уничтожена организмом раньше, чем смогла бы обучить иммунитет реагировать на нужный патоген. Именно этот метод доставки, а не сама мРНК-технология, уже несколько лет остается главным полем патентных битв в отрасли.

По версии юристов Sanofi, вакцина Comirnaty, принадлежащая Pfizer и немецкой BioNTech, нарушает восемь патентов, а Spikevax, mNexspike и вакцина против респираторно-синцитиального вируса (РСВ) mResvia от Moderna — десять. Французская корпорация требует суда с участием присяжных, добиваясь денежной компенсации и роялти, но не ставит целью остановку выпуска или продаж продукции конкурентов.

Права на эти патенты изначально принадлежали биотехнологической компании Translate Bio, которую Sanofi приобрела в 2021 году за 3,2 млрд долл. Сделка имела стратегическое значение для фармгиганта, позволив ему компенсировать неудачу с разработкой собственной мРНК‑вакцины от COVID‑19 и стать значимым игроком в мРНК‑сегменте.

Moderna подтвердила новостному порталу, что в курсе судебного процесса и намерена отстаивать свои интересы, воздержавшись от дополнительных комментариев. Pfizer не ответила на запрос.

В мае 2024 года Sanofi заключила соглашение с Novavax о совместной коммерциализации вакцины Nuvaxovid и создании комбинированных препаратов. Это позволяет Sanofi наращивать присутствие на рынке вне рамок судебных разбирательств.

Патентные споры вокруг мРНК‑технологий продолжаются не первый год и заметно обострились на фоне рекордной выручки Pfizer и Moderna от реализации вакцин. Еще с 2022 года Moderna судится с Pfizer и BioNTech, обвинив их в незаконном копировании формулы и способа кодирования полноразмерного шиповидного белка (с помощью него в препарат записывается полная схема шипов на поверхности коронавируса, которыми он цепляется за здоровые клетки, — по ней иммунитет учится распознавать патоген).

В начале года BioNTech подала встречный иск, усмотрев нарушение своих патентов в вакцине mNEXSPIKE от Moderna. В январе 2026 года концерн Bayer выдвинул претензии к Pfizer и Moderna из‑за технологии стабилизации мРНК, параллельно ведя отдельный судебный процесс с Johnson & Johnson по вакцине, в которой не используется мРНК.

Часть споров завершилась крупными денежными выплатами. В прошлом августе Pfizer заплатила 320 млн долл. авансом, чтобы завершить конфликт с британской GSK и ее партнером CureVac. В этом году Moderna согласилась перечислить Roivant и партнерам — Arbutus Pharmaceuticals и Genevant Sciences — до 2,25 млрд долл. за нарушение патентов на технологию липидных наночастиц. Дело с Roivant, по оценке профессора Джейкоба Шеркоу из Университета Иллинойса, может стать одним из крупнейших патентных урегулирований в истории.