Сбер развивает ИИ-платформу для фармразработки

Сбер совместно с биофармацевтическим сектором работает над разработкой платформы для интеграции искусственного интеллекта в процессы разработки лекарств. Об этом президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал во время онлайн-конференции «Сделано в Сбере».

«Искусственный интеллект помогает с молекулярным моделированием, прогнозированием и исключением наиболее дорогих тупиковых этапов. К примеру, совместное применение искусственного интеллекта, генетических технологий и биоинформатики сокращает сроки разработки лекарств для терапии рака до двух лет», — рассказал Герман Греф.

В сентябре первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал, что дочерняя компания Сбербанка «Сбер Бизнес Софт» разработала решение на базе искусственного интеллекта для онкологических центров. ИИ-модель Сбербанка может планировать на год закупку лекарств и делает это на 42% лучше человека. Разработка поможет избежать приостановки терапии и предотвратить неэффективный расход бюджетных средств.