Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в Telegram
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийСправочник персон
НовостиБизнесАптекарьГазетаФармПроекции 2026
ГлавнаяНовостиПроизводство

Сбер развивает ИИ-платформу для фармразработки

10.12.2025
17:44
Отделновостей
Сбер внедряет искусственный интеллект в фармразработку. Новые технологии помогут исключить тупиковые этапы и ускорить создание терапии.
Герман Греф | Фото: sber.ru/conf

Сбер совместно с биофармацевтическим сектором работает над разработкой платформы для интеграции искусственного интеллекта в процессы разработки лекарств. Об этом президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал во время онлайн-конференции «Сделано в Сбере».

«Искусственный интеллект помогает с молекулярным моделированием, прогнозированием и исключением наиболее дорогих тупиковых этапов. К примеру, совместное применение искусственного интеллекта, генетических технологий и биоинформатики сокращает сроки разработки лекарств для терапии рака до двух лет», — рассказал Герман Греф.

В сентябре первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал, что дочерняя компания Сбербанка «Сбер Бизнес Софт» разработала решение на базе искусственного интеллекта для онкологических центров. ИИ-модель Сбербанка может планировать на год закупку лекарств и делает это на 42% лучше человека. Разработка поможет избежать приостановки терапии и предотвратить неэффективный расход бюджетных средств. 

Нет комментариев

Комментариев:

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Презентация сайтаРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.