Семь фармкомпаний вошли в рейтинг лучших работодателей России 2025 года от Forbes
Forbes опубликовал новый рейтинг лучших работодателей России. В него вошли 205 компаний, в том числе работающих в фармацевтической отрасли.
В списке компании распределены на четыре группы: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза». В каждой группе номинанты расположены в алфавитном порядке.
В группу «Золото» вошла «Аптечная сеть 36,6» (Торговля) со штатом сотрудников более 7,6 тыс. человек. В номинациях она получила:
- «Экология» — «золото»;
- «Сотрудники и общество» — «серебро»;
- «Корпоративное управление» — «платина».
«Золото» в рейтинге также представляет «Р-Фарм» (Фармацевтика) со штатом сотрудников свыше 5,2 тыс. человек. В номинациях у компании следующие показатели:
- «Экология» — «серебро»;
- «Сотрудники и общество» — «золото»;
- «Корпоративное управление» — «платина».
В группу «Золото» вошла и Biocad (Фармацевтика). В компании трудятся более 3 тыс. человек. По номинациям у нее такие показатели:
- «Экология» — «золото»;
- «Сотрудники и общество» — «золото»;
- «Корпоративное управление» — «платина».
Еще к «Золоту» отнесли компанию Ipsen (Фармацевтика) со штатом в 226 сотрудников. В номинациях она показала себя так:
- «Экология» — «серебро»;
- «Сотрудники и общество» — «серебро»;
- «Корпоративное управление» — «платина».
В группу «Серебро» отнесли «Биннофарм Групп» (Фармацевтика), ее штат включает более 4,2 тыс. человек. В номинациях компания получила следующие результаты:
- «Экология» — «бронза»;
- «Сотрудники и общество» — «серебро»;
- «Корпоративное управление» — «платина».
«Герофарм» (Фармацевтика) также вошла в рейтинг в составе группы «Серебро». Штат компании насчитывает 1523 сотрудника. По номинациям результаты такие:
- «Экология» — «бронза»;
- «Сотрудники и общество» — «золото»;
- «Корпоративное управление» — «серебро».
В группу «Бронза» включена аптечная сеть «Максавит» (Торговля) со штатом более 5,8 тыс. человек. Ее показатели в номинациях:
- «Экология» — «бронза»;
- «Сотрудники и общество» — «серебро»;
- «Корпоративное управление» — «золото».
Рейтинг составлен по разработанной в 2021 году методологии, согласно которой участники оцениваются по основным элементам ESG-повестки.
ESG (Environmental, Social, Governance — экологическое, социальное и корпоративное управление) — это концепция развития бизнеса, согласно которой у компании в приоритете должна быть не только выгода, но и забота об окружающей среде и социальном благополучии.
В прошлом году в рейтинг лучших работодателей России от Forbes включили пять фармкомпаний.
Ранее рейтинг лучших работодателей России 2025 года представил РБК.
