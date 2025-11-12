Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в Telegram
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийСправочник персон
НовостиБизнесАптекарьГазета
ГлавнаяНовостиКарьера

Семь фармкомпаний вошли в рейтинг лучших работодателей России 2025 года от Forbes

12.11.2025
15:19
ДинаКоблова
Семь фармкомпаний вошли в рейтинг лучших работодателей России 2025 года от Forbes. Они расположились в группах «Золото», «Серебро» и «Бронза», в группу «Платина» не попал никто из фармпроизводителей и аптечных сетей.
Фото: 123rf.com

Forbes опубликовал новый рейтинг лучших работодателей России. В него вошли 205 компаний, в том числе работающих в фармацевтической отрасли.

В списке компании распределены на четыре группы: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза». В каждой группе номинанты расположены в алфавитном порядке.

В группу «Золото» вошла «Аптечная сеть 36,6» (Торговля) со штатом сотрудников более 7,6 тыс. человек. В номинациях она получила:

  • «Экология» — «золото»;
  • «Сотрудники и общество» — «серебро»;
  • «Корпоративное управление» — «платина».

«Золото» в рейтинге также представляет «Р-Фарм» (Фармацевтика) со штатом сотрудников свыше 5,2 тыс. человек. В номинациях у компании следующие показатели:

  • «Экология» — «серебро»;
  • «Сотрудники и общество» — «золото»;
  • «Корпоративное управление» — «платина».

В группу «Золото» вошла и Biocad (Фармацевтика). В компании трудятся более 3 тыс. человек. По номинациям у нее такие показатели:

  • «Экология» — «золото»;
  • «Сотрудники и общество» — «золото»;
  • «Корпоративное управление» — «платина».

Еще к «Золоту» отнесли компанию Ipsen (Фармацевтика) со штатом в 226 сотрудников. В номинациях она показала себя так:

  • «Экология» — «серебро»;
  • «Сотрудники и общество» — «серебро»;
  • «Корпоративное управление» — «платина».

В группу «Серебро» отнесли «Биннофарм Групп» (Фармацевтика), ее штат включает более 4,2 тыс. человек. В номинациях компания получила следующие результаты:

  • «Экология» — «бронза»;
  • «Сотрудники и общество» — «серебро»;
  • «Корпоративное управление» — «платина».

«Герофарм» (Фармацевтика) также вошла в рейтинг в составе группы «Серебро». Штат компании насчитывает 1523 сотрудника. По номинациям результаты такие:

  • «Экология» — «бронза»;
  • «Сотрудники и общество» — «золото»;
  • «Корпоративное управление» — «серебро».

В группу «Бронза» включена аптечная сеть «Максавит» (Торговля) со штатом более 5,8 тыс. человек. Ее показатели в номинациях:

  • «Экология» — «бронза»;
  • «Сотрудники и общество» — «серебро»;
  • «Корпоративное управление» — «золото».

Рейтинг составлен по разработанной в 2021 году методологии, согласно которой участники оцениваются по основным элементам ESG-повестки.

ESG (Environmental, Social, Governance — экологическое, социальное и корпоративное управление) — это концепция развития бизнеса, согласно которой у компании в приоритете должна быть не только выгода, но и забота об окружающей среде и социальном благополучии.

В прошлом году в рейтинг лучших работодателей России от Forbes включили пять фармкомпаний.

Ранее рейтинг лучших работодателей России 2025 года представил РБК.

Нет комментариев

Комментариев:

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Презентация сайтаРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.