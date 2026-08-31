СИП лишил «Биофармакс» исключительных прав на товарный знак «Димексид»

Суд по интеллектуальным правам (СИП) удовлетворил иск АО «Татхимфармпрепараты» о признании недействительным решения Роспатента. Спор возник в связи с предоставлением правовой охраны словесному товарному знаку «Димексид» компании «Биофармакс». Знак был зарегистрирован для товаров 5-го класса МКТУ — «лекарственные препараты, гели для наружного применения». Однако истец настаивал на том, что потребитель не ассоциирует слово «димексид» с продукцией одного конкретного производителя, и СИП с этим согласился. Текст судебного акта размещен в системе «Мой арбитр».

Предприятие «Татхимфармпрепараты», которое много лет выпускает «Димексид», утверждало, что задолго до регистрации товарного знака наименование использовалось множеством независимых фармпроизводителей, поэтому слово утратило различительную способность и не могло быть монополизировано одним лицом. Истец подал в Роспатент возражение против регистрации товарного знака в отношении препарата в форме геля, но в сентябре 2025 года получил отказ. ООО «Биофармакс» и Роспатент настаивали на том, что доводы заявителя относятся к препарату в форме раствора и концентрата, тогда как в конкретном случае товарный знак был зарегистрирован для геля.

Тогда ООО «Татхимфармпрепараты» обратилось в суд. Истец потребовал признать недействительным решение Роспатента от 5 сентября 2025 года, полностью прекратить правовую охрану товарного знака «Димексид» № 849104, признать действия ООО «Биофармакс» по регистрации знака недобросовестными. СИП удовлетворил основные требования. Он установил, что еще до 14 сентября 2021 года «Димексид» длительное время (с 1975 года) использовался как торговое наименование лекарственного препарата; производился 12 независимыми производителями, вводился в гражданский оборот в значительных масштабах; упоминался в государственных реестрах, нормативных документах, судебных актах и отзывах покупателей.

СИП отклонил аргумент, что массовое использование слова относилось преимущественно к раствору или концентрату, а знак зарегистрирован для геля. Суд указал, что гель, раствор и концентрат:

относятся к одной родовой и видовой группе лекарств;

имеют одинаковое назначение;

реализуются в одинаковых условиях;

предназначены для одного круга потребителей;

содержат одно действующее вещество и применяются наружно.

Поэтому форма выпуска не меняет восприятия слова «димексид».

СИП отдельно отметил, что в марте 2021 года, рассматривая заявку № 2019716535, Роспатент сам признал: обозначение «Димексид» утратило различительную способность и вошло во всеобщее употребление как название средства, выпускаемого несколькими производителями. Через несколько месяцев обозначение было подано на регистрацию снова — с приоритетом от 14 сентября 2021 года — и впоследствии получило охрану для аналогичных товаров. СИП посчитал такую немотивированную смену позиции нарушением принципа правовой определенности.

27 августа суд признал недействительным предоставление правовой охраны знаку «Димексид» № 849104 для гелей наружного применения, обязал Роспатент внести соответствующую запись в Государственный реестр товарных знаков. Вместе с тем он не признал регистрацию знака недобросовестной, так как счел это недоказанным. Решение вступило в законную силу.

Ранее СИП признал правоту Роспатента и отказался предоставить «Центру фармацевтических коммуникаций» монополию на выражение «кэшбэк из аптек», сообщал «ФВ». Суд указал, что другие участники рынка ИТ-услуг должны иметь возможность использовать этот оборот.