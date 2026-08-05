Суд по интеллектуальным правам признал выражение «кэшбэк из аптек» нефантазийным

Суд по интеллектуальным правам (СИП) подтвердил правоту Роспатента в его споре с «Центром фармацевтических коммуникаций». Последний пытался получить правовую охрану словесного элемента «кэшбэк из аптек» в отношении ИТ-услуг. Если бы требование удовлетворили, правообладатель получил бы возможность препятствовать другим участникам использовать это словосочетание без его разрешения. Но ни Роспатент, ни СИП не пошли на это. Текст судебного решения, которое вступило в силу, опубликован в системе «Мой арбитр».

Спор между «Центром фармацевтических коммуникаций» и Роспатентом возник из-за товарного знака «кэшбэк из аптек». Компания хотела зарегистрировать комбинированный знак (стилизованный крест бирюзового цвета со стрелкой внутри и слова «Кэшбэк из аптек») для услуг 35, 36 и 42 классов МКТУ. Роспатент зарегистрировал, но для 42 класса словесное обозначение признал неохраняемым. К данному классу относятся IT-услуги: разработка программного обеспечения, обслуживание сайтов, хранение данных, облачные сервисы.

Роспатент мотивировал свое решение тем, что «кэшбэк» означает возврат части стоимости покупки, а «из аптек» указывает на покупки в аптеках. Поэтому вся фраза прямо описывает назначение сервиса — возврат части денег за покупки в аптеках.

Компания обжаловала решение Роспатента в СИП, но безуспешно. Суд отметил, что подобные слова должны оставаться свободными для других участников рынка. Нельзя дать одной компании исключительное право на фразу, которая описывает обычную функцию сервиса.

«По отношению к заявленным услугам 42-го класса словесные элементы «кэшбэк из аптек» не выглядят фантазийными. Напротив, они представляют прямое описание функционального назначения IT-решения, связанного с программой возврата части средств за покупки в аптеках», — прокомментировал «ФВ» судебный акт СИП патентный поверенный РФ, советник Firm.One Глеб Станковский.

По его словам, для правильного разрешения подобных дел важно оценить, как словесные элементы воспринимаются потребителями применительно к заявленным услугам. Для услуг по разработке, сопровождению и размещению программного обеспечения суд усмотрел прямую связь с программами «cashback», потому что именно через такие IT-сервисы обычно и реализуется возврат части стоимости покупки.

«Если бы словесный элемент «кэшбэк из аптек» был признан охраняемым, это создало бы заметный риск для рынка. Правообладатель получил бы возможность препятствовать другим участникам использовать естественное и понятное описание своих программ. На практике это могло бы затруднить маркетинг и описание аналогичных сервисов у аптек, агрегаторов, финтех-платформ и разработчиков приложений», — констатировал Глеб Станковский.

Кроме того, такая регистрация усилила бы «замораживание» языка рынка, продолжил эксперт. Конкуренты были бы вынуждены уходить в искусственные формулировки вроде «программа возврата части стоимости покупки в аптечных сетях», хотя именно исходная фраза наиболее ясно описывает услугу для потребителя. Для рынка это плохо, и товарный знак не должен превращаться в инструмент монополизации обычного описания функциональности, резюмировал советник Firm.One.