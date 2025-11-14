Новости
Систему маркировки «Честный знак» интегрируют с госзакупкам

14.11.2025
14:44
ДинаКоблова
Система маркировки «Честный знак» будет интегрирована с ЕИС «Закупки». Новый разрешительный режим, уже работающий в рознице, распространится на все госзакупки, где нередко пользуются пробелами в контроле.
Фото: 123rf.com

Систему маркировки «Честный знак» интегрируют с Единой информационной системой в сфере закупок (ЕИС «Закупки») Федерального казначейства России. Об этом заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов сообщил на форуме «Цифровые решения», пишет «Коммерсантъ».

ЕИС «Закупки» будет выдавать разрешение или запрет на приобретение товаров госучреждениями на основании полученных данных о проверке кодов маркировки из «Честного знака». Интеграция должна повысить прозрачность закупок и безопасность поставляемой продукции.

Объединение систем позволит автоматически проверять продукцию на этапе госзакупок и блокировать просроченные, нелегальные или потенциально небезопасные товары, поделился Реваз Юсупов. По его словам, это должно предотвратить попадание таких товаров в больницы, школы и детские сады.

Разрешительный режим уже действует в рознице, благодаря ему исключается продажа товаров с нарушениями на кассе. Теперь он будет распространяться и на госзакупки, где зачастую пользуются пробелами в контроле.

Реализация проекта запланирована на 2026 год. В ближайшее время подготовят предложения и документы.

Ранее Минпромторг РФ предложил интегрировать системы ГИС МТ и ГИС ЕИС для проведения госзакупок медизделий. Данные о поставках по госконтрактам будут автоматически передаваться в систему мониторинга, а для медучреждений, закупающих товары для лечения, процедура будет упрощена.

