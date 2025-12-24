Сколько регионов справляются с лекобеспечением пациентов с ревматическими заболеваниями

Региональные списки лекарств для льготного обеспечения пациентов с ревматическими заболеваниями в трети субъектов содержат меньше препаратов, чем в ЖНВЛП. И 51% обращений граждан на «горячую линию» Российской ревматологической ассоциации «Надежда» касаются лекарственного обеспечения. Вместе с тем, обоснованными из них были признаны 70%, рассказала президент Российской ревматологической ассоциации «Надежда» Полина Пчельникова в ходе пресс-конференции по итогам работы ревматологической службы России в 2025 году, передает корреспондент «ФВ».

Количество субъектов, которые исключили из своих терпрограмм более десяти препаратов или лекарственных форм по сравнению с Перечнем ЖНВЛП, за год сократилось вдвое: с 28 до 15, сообщила Полина Пчельникова. Количество субъектов, которые не внесли менее десяти ЛС, осталось примерно на прошлогоднем уровне (15 в 2025, 13 — в 2024 году).

«В этом году была нестандартная ситуация: 15 января появилась обновленная версия Перечня ЖНВЛП, в частности был включен дорогостоящий препарат для лечения системной красной волчанки, — сказала эксперт. — По идее все регионы должны были обновить свои терпрограммы и привести их в соответствие с новым перечнем, но пока это сделали немногие. Если не учитывать этих лекарств, включенных в январе, в целом количество регионов, где терпрограммы полностью совпадали с Перечнем ЖНВЛП, за год фактически удвоилось».



Что касается субъектов, которые в этом году сформировали свои региональные льготные перечни в меньшем объеме, чем Перечень ЖНВЛП, то зачастую, по словам Полины Пчельниковой, это связано с техническими ошибками. Например, препарат включили в лекарственной форме, которая ранее была зарегистрирована в Российской Федерации, а сейчас отсутствует в ГРЛС, или в перечень добавили препарат, который никогда не был зарегистрирован в нашей стране.

«За этот год ситуация с лекарственным обеспечением в регионах улучшилась, — подчеркнула эксперт. — Если раньше несоответствие Перечню ЖНВЛП наблюдалось в половине регионов, то сейчас — в одной трети. С такими темпами, я думаю, проблема будет решена в обозримом будущем».

По ее словам, значительная часть вопросов от пациентов, поступивших с начала года на «горячую линию» ассоциации, связана с лекарственным обеспечением (51%). В 70% жалобы были признаны обоснованными. Что касается остальных 30% случаев, то значительная часть из них — ситуации, когда пациент хочет препарат с конкретным торговым наименованием. «Вероятно, кто-то ему его рекомендовал, возможно даже врач. Тогда возникает вопрос, как было оформлено это назначение», — отметила Полина Пчельникова.



Вторая группа необоснованных жалоб на лекобеспечение связана с назначениями по решению врачебной комиссии. В нем должно быть четкое обоснование назначения конкретного препарата по жизненным показаниям. Но это условие не всегда соблюдается, что может затруднить получение данного лекарства пациентом. Тройку лидеров в структуре необоснованных жалоб на лекобеспечение замыкает «выписка рецепта на 180 дней». Пациенты расценивают это как обязанность врача, но формально это его право, резюмировала эксперт.

Пять-шесть лет назад 2,5—2,8% пациентов с ревматоидным артритом получали генноинженерные биологические препараты, рассказал президент Института внедрения социальных инициатив (ИВСИ), член профильной комиссии Минздрава РФ по ревматологии Руслан Древаль. Сейчас, по данным ИВСИ, этот показатель достигает 5,8%. В целом доля биологических препаратов в терапии всех ревматических заболевания была на уровне 5%, сейчас — 8—9%. Несмотря на сохраняющиеся проблемы, ситуация постепенно улучшается, заявил эксперт.

По его сведениям, более 47 тыс. больных получают такую терапию по всем каналам финансирования, из них 14 тыс. — по ОМС. С появлением новых препаратов благодаря активной позиции регулятора в отношении ценообразования средневзвешенная стоимость годового курса терапии не увеличивается и находится в пределах 538—625 тыс. руб.

«Сохранять ее удается за счет появления новых препаратов отечественного производства и снижения цены на препараты зарубежного производства, — пояснил Руслан Древаль. — Анализ показывает, что подходы к выбору приоритетного канала финансирования у разных субъектов различные. Но могу с уверенностью сказать, что субъекты, которые сбалансированно используют все каналы, являются наиболее успешными».

Своевременное назначение биологических препаратов на 45% снижает среднее значение частоты госпитализации по причине обострения заболевания, на 33% — снижает временную утрату трудоспособности; все это уменьшает экономическое бремя государства, подытожил Руслан Древаль.