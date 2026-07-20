Сколько выпускников трудоустроились в фармотрасль за прошлый год

В государственных и муниципальных медицинских организациях в 2025 году работало около 8 тыс. провизоров и более 5,5 тыс. фармацевтов. Такие данные привел заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики Минздрава России Алексей Солобуев на круглом столе фракции «Новые люди», посвященном вопросам рентабельности, конкуренции и кадрового обеспечения аптечного рынка, передает корреспондент «ФВ».

По словам представителя Минздрава РФ, за последние пять лет показатели укомплектованности штатных должностей в госсекторе неуклонно росли. «Для устранения кадровых дисбалансов системно увеличивается прием в образовательные организации. С 2021 по 2025 год прием на специальность «Фармация» по программам высшего образования вырос более чем на 14%, по программам среднего профессионального образования — на 29,5%», — сообщил Алексей Солобуев, отметив, что рост общего числа принятых студентов происходил не только за счет бюджетных средств.

«В целом можно говорить, что есть значительные объемы профессиональной подготовки, которые, на наш взгляд, достаточны для обеспечения фармацевтической отрасли», — отметил он.

Однако, по его словам, ключевой проблемой остается низкий процент трудоустройства выпускников. Согласно данным портала «Работа России», из более чем 23 тыс. выпускников, завершивших обучение в 2025 году, в фармацевтическую отрасль трудоустроились только около 50%.

Одним из основных механизмов решения этой проблемы, подчеркнул представитель Минздрава РФ, является целевая адресная подготовка специалистов. «И здесь тоже мы отмечаем, что кадровую целевую потребность, к сожалению, наши фарморганизации очень мало заказывают», — добавил он.