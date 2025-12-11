Соответствующие требованиям Росздравнадзора фармвузы внесут в единый реестр

Росздравнадзор утвердил Порядок ведения специального реестра, куда заносят заключения о том, что вузы и колледжи с мед- и фармпрограммами соответствуют требованиям по кадрам и оборудованию для практической подготовки студентов. Приказ № 5833 от 05.12.2025 вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Реестр будет доступен онлайн на сайте Росздравнадзора. Данные о вузах (название, ИНН, ОГРН, адреса баз практики, программы, статус заключения и лицензии) будут вноситься сотрудниками федеральной службы без участия образовательной организации. Информация будет обновляться в день вынесения заключения о соответствии.

В начале декабря Правительство РФ утвердило порядок выдачи лицензий организациям, которые обучают студентов по профессиональным программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования. Процедура предполагает проверку кадрового и материально-технического оснащения, а на весь процесс отводится всего пять дней.

В начале этого года были внесены поправки в закон «Об образовании», которые предполагают, что при лицензировании медвузы и медколледжи должны получать разрешение Росздравнадзора, подтверждающее достаточность материально-ресурсной базы для подготовки специалистов.

В Минздраве России отмечают рост числа программ профессиональной переподготовки и приток новых поставщиков, что требует введения единых требований к качеству обучения. Для решения этой проблемы министерство предлагает обязать образовательные организации подтверждать наличие условий для практической подготовки студентов. Например, образовательные организации должны предоставить данные о наличии баз практической подготовки учащихся (медицинских или фармацевтических организаций).

Федеральным законом № 28 от 28.02.2025 предусмотрено, что организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам медицинского и фармацевтического образования, обязаны получить заключение не позднее 1 сентября 2026 года. В случае неполучения заключения они должны обеспечить перевод обучающихся в другие организации, писал «ФВ».