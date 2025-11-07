Новости
Союз интернет-торговли предложил меры для безопасной продажи лекарств через маркетплейсы

07.11.2025
18:44
ДинаКоблова
Союз интернет-торговли предложил ряд мер для повышения безопасности продаж лекарств, медизделий и БАД через маркетплейсы. В числе инициатив — ограничение рейтингов и отзывов.
Фото: 123rf.com

Союз интернет-торговли (СИТ) направил в Госдуму РФ предложения, призванные повысить безопасность онлайн-продаж лекарств, медизделий и биологически активных добавок (БАД), сообщили в пресс-службе союза.

Предлагается запретить публикацию рейтингов и пользовательских комментариев в карточках товаров, относящихся к лекарственным средствам и БАД. Авторы инициативы считают, что такие отзывы зачастую содержат опасные советы, а оценки легко поддаются искусственной накрутке, что вводит покупателей в заблуждение относительно эффективности препаратов.

СИТ также предлагает обязать маркетплейсы указывать в карточке товара, является ли продукт медицинским изделием, а также размещать номер регистрационного свидетельства. Еще предлагается добавить уведомление о том, что использование лекарственных препаратов возможно только по назначению врача.

Отдельное внимание в документе уделено проблеме контрафакта. Союз настаивает на скорейшей синхронизации баз данных маркетплейсов с госреестрами для автоматического выявления контрафактной продукции. Сейчас такие случаи выявляются преимущественно вручную. В союзе считают, что принять комплексные меры нужно до вступления в силу закона о платформенной экономике.

«Маркетплейсы оперативно реагируют на обращения, однако мы стремимся к системному решению, оно позволит исключить оборот контрафакта на постоянной основе», — отметил президент союза Виталий Гаврилов.

В июле Госдума РФ приняла законопроект о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября 2026 года. «ФВ» писал о правах и обязанностях маркетплейсов, продавцов и потребителей, а также о специальных требованиях для реализации лекарств и медизделий на цифровых платформах.

