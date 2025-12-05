Союз производителей БАД предложил запретить пересылку биодобавок международной почтой

В конце октября Wildberries запустил отдельную платформу для китайских продавцов — Wildberries China POP, пишет специализированный портал Mprus. Платформа дает возможность китайским брендам выходить на рынок России и других русскоязычных стран напрямую от продавца к покупателю.

Для привлечения поставщиков из Китая маркетплейс предлагает льготные условия – комиссию от 5 до 16% в зависимости от категории товара. На платформе ориентируются на наиболее востребованные категории – в том числе на бьюти-сегмент. По данным ресурса, Wildberries стал одним из последних крупных маркетплейсов, кто официально запустил такую модель для китайского сегмента. До этого аналогичная программа появилась на Ozon.

«Сегодня российским поставщикам БАД, а многие из них и производители, на отечественных цифровых платформах сложно конкурировать с иностранными – в первую очередь речь идет о китайских селлерах – из-за неравных условий», – рассказала «ФВ» председатель совета, исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) Евгения Черницкая.

По ее словам, в большинстве случаев у иностранных поставщиков более низкая себестоимость товара и существенно различающиеся условия на самих маркетплейсах – комиссии ниже почти в два раза, ниже логистические расходы, иные таможенные условия.

«Важное отличие – отсутствие у иностранных поставщиков необходимости маркировать товар, тогда как для российских поставщиков нарушение системы маркировки «Честный знак» может быть чревато, вплоть до уголовной ответственности», – отметила она.

По ее словам, такая разница, дающая фору иностранным поставщикам, ставит российских в уязвимое положение, и перспектива нахождения российских производителей и поставщиков БАД на отечественных маркетплейсах становится неясной.

Вести бизнес и осуществлять поставки из-за рубежа на российский рынок оказывается экономически выгоднее, чем работать внутри страны. Об этом заявил основатель международного маркетплейса товаров для красоты и здоровья Beautery Артем Миронов на заседании Экспертного совета по детенизации экономики при Комитете Госдумы РФ по экономической политике и Рабочей группы по вопросам косвенного налогообложения ТПП РФ.

«Для стимулирования трансграничной торговли один из крупнейших российских маркетплейсов ввел льготную комиссию — всего 10% от стоимости товара. Продавец — резидент России, наш налогоплательщик, реализуя БАД на этой площадке, отдает в виде комиссии до 39% от стоимости товара. При этом он также платит НДС, социальные отчисления, все обязательные взносы, получает СГР и наносит маркировку «Честный знак». Тот же предприниматель может зарегистрировать иностранное юридическое лицо, например в Дубае, и под ту же льготную комиссию в 10% ввозить идентичную продукцию на российский рынок. При этом он не обязан получать ни СГР, ни «Честный знак», ни проходить какую-либо сертификацию, поскольку маркетплейсы этого не требуют», – объяснил он.

По его мнению, возникает парадоксальная ситуация – вести бизнес из-за рубежа на российский рынок оказывается экономически выгоднее, чем работать внутри страны. «Предприниматель минимизирует издержки, не несет регуляторной нагрузки и не подтверждает качество продукции», – прокомментировал он ситуацию «ФВ».

Такое же мнение высказывает исполнительный директор СРО «Союз производителей БАД» Александр Жестков.

«Китайский селлер платит 6% комиссии Wildberries, при этом, так как это трансгран, он не платит НДС и пошлину, не несет расходы на маркировку, а главное — не регистрируют продукцию, то есть не подтверждает ее безопасность, – рассказал он. – Теперь давайте посмотрим, сколько платит локальный производитель или официальный импортер: 30—50% комиссии, в зависимости от модели работы с МП, НДС, пошлина (в случае импорта), затраты на государственную регистрацию БАД, маркировка и т.д. И что мы получаем? Получаем потенциальное массовое банкротство российских производителей и уход импортеров с рынка. Далее ушедшие импортеры начнут что делать? Правильно – подключаться к маркетплейсам по трансграничной схеме. И работать как китайцы».

В связи с этим в союзе предлагают Правительству РФ выйти с предложением в ЕЭК расширить список запрещенных к пересылке в международных почтовых отправлениях товаров БАД наравне с лекарственными средствами, поскольку риск для здоровья от приема незарегистрированных БАД абсолютно равен риску от приема незарегистрированных ЛС.

В АУРЭК считают, что необходим баланс условий как со стороны регулятора, так и со стороны крупного бизнеса – самих маркетплейсов. «Помимо выравнивания условий по торговле (комиссии, логистика), обязательно распространение необходимости маркировать товар независимо от страны, из которой к нам этот товар ввозится. В конечном счете если ничего не менять, может пострадать и российский бизнес, и потребители», – говорит Евгения Черницкая.

«ФВ» отправил запрос в Wildberries (WB) и Ozon c просьбой уточнить, какие существуют различия в размере комиссии и других условиях присутствия на маркетплейсах для селлеров, зарегистрированных в России, и продавцов из Китая в категории БАД. В WB от комментариев отказались. На момент публикации ответ от Ozon не получен.