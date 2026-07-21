Союз производителей БАД призвал пересмотреть подход к проверке карточек товара на маркетплейсах

Усилить меры проверки реализации БАД на маркетплейсах предложил Союз производителей биологически активных добавок к пище (БАД). Механизм, закрепленный Постановлением Правительства РФ № 821 от 2.07.2026, не позволяет в полной мере решить задачу искоренения оборота продукции, вводящей потребителей в заблуждение относительно свойств и состава. Об этом говорится в письме исполнительного директора союза Александра Жесткова на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина, пишут «Ведомости». Документ также есть в распоряжении «ФВ».

Союз обращает внимание на три системных проблемы, которые требуют решения. Формальная проверка реквизитов не гарантирует подлинности предложения для потребителя. «Согласно постановлению в его текущем виде, важные элементы карточки товара — описание свойств, инструкция по применению, изображения упаковки и категория размещения — остаются вне поля проверки маркетплейсом», — сказано в письме. Это позволяет недобросовестным продавцам маскировать запрещенную или фальсифицированную продукцию под видом безопасных товаров, используя поисковые теги и иллюстрации, которые создают у покупателя ложное представление о происхождении и эффективности добавки. «Потребитель приобретает не тот товар, который был проверен, а тот, который он увидел на экране», — поясняет Александр Жестков.

Отложенное применение норм о товарных знаках консервирует риски контрафакта в категории БАД. Введение проверок прав на товарные знаки лишь с 1 марта 2027 года, а также длительный переходный период для уже размещенных карточек создают «серую зону», где недобросовестные производители смогут безнаказанно использовать узнаваемую упаковку и наименования известных брендов, вводя покупателей в заблуждение относительно производителя. «Подобные отсрочки противоречат заявленной государственной политике по защите здоровья нации», — отмечено в документе.

Отсутствие единых критериев оценки карточки снижает эффективность контроля, полагают в СРО СП БАД.

«Из документа не ясно, каким образом платформа должна сопоставлять данные маркировки с текстовым и графическим наполнением страницы. Не прописаны параметры расхождений, при которых доступ к размещению должен блокироваться. Отсутствие четких алгоритмов превращает обязанность платформы в формальную процедуру», — отмечает Александр Жестков.

Он предлагает дополнить механизм, утвержденный ПП № 821, в части проверки всей информации в карточке товара, сокращения переходных периодов и закрепления четкого порядка такой проверки.