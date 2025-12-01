«СоюзФарма» попросила ввести аптечный режим налогообложения

С чем столкнутся мелкие сети

В малых населенных пунктах, в отдаленных районах, в сельской местности аптечные организации МСП зачастую могут быть единственным путем доступа к лекарствам для населения. Но в 2026 году они рискуют закрыться, не выдержав растущих затрат, сообщила исполнительный директор ААУ «СоюзФарма» Мария Литвинова, выступая на заседании Попечительского совета «Опоры России», передает корреспондент «ФВ». Его темой стали изменения фискальной нагрузки МСП.

Важнейшая социальная миссия аптеки — лекарственное обеспечение населения — подразумевает целый ряд обязательных постоянных издержек, в частности, их несет ежедневное взаимодействие с цифровыми сервисами — ФГИС МДЛП и ГИС МТ, проведение аккредитации работников, отметила она. При этом у аптечных организаций нет никаких субсидий и льгот.

После снижения порога УСН многим единичным аптекам придется принимать на работу бухгалтера, ведь бухучет с НДС становится гораздо более сложным, и им нужно будет перестраивать всю учетную систему.

«Средств на нового сотрудника с данной специальностью у таких небольших организаций, как правило, нет. Здесь опять встает вопрос о закрытии аптеки и прекращении доступа к лекарственной помощи, — рассказала Мария Литвинова. — Как отметили наши участники: «Что такое 20 млн руб. выручки в год? Таких аптек не существует, и при наличии ограничений наценки на ЖНВЛП и расходов, которые аптека имеет, она просто будет банкротом».

Что предлагает ассоциация

Сохранить малую розницу может отдельный режим налогообложения для аптечных организаций МСП, выполняющих социально значимые функции фармацевтической помощи и лекарственного обеспечения.

По мнению эксперта, этот режим должен включать следующие основные положения:

Порог УСН без обязанности платить НДС оставить прежним — 60 млн руб. в год. «К слову, в настоящее время порог дохода для уплаты НДС у ресторанного бизнеса составляет 3 млрд руб. А ведь ресторан — все-таки не лекарство», — отметила Мария Литвинова.

Максимальную сумму «порогового» дохода на «упрощенке» ежегодно индексировать в соответствии с инфляцией.

Для нелекарственных товаров аптечного ассортимента, не имеющих льготной ставки, сохранить прежний НДС в размере 20%.

Установить льготную ставку НДС 0% на все лекарственные препараты, входящие в Перечень ЖНВЛП.

Производственные аптеки полностью освободить от уплаты НДС независимо от форм собственности, оборота и численности работников.

Не применять штрафные санкции для микропредприятий, нарушивших срок предоставления декларации по НДС, а также при выявлении ошибок в данной декларации.

Разрешить предприятиям МСП подавать декларацию в бумажном виде, без использования ТКС через провайдеров ЭДО.

Предусмотреть для фармдеятельности пониженные ставки страховых взносов.

Установить особые режимы налогообложения для аптечных организаций в приграничных регионах.

Альтернативой для небольших аптечных организаций (1—2 адреса) может стать налоговый режим АУСН. Этот эксперимент проводится в нескольких регионах нашей страны до 31 декабря 2027 года.

Для применения режима нужен, в частности, годовой доход не более 60 млн руб., объем основных средств не более 150 млн руб., численность сотрудников не более пяти человек. Этим критериям отвечают многие малые аптечные предприятия, особенно в сельской местности.

«В данной ситуации нужно разрешить аптечным организациям, имеющим более одной точки, применять режим АУСН, если остальные условия соблюдены. Сейчас для ООО и ИП, имеющих более одной точки, режим АУСН недоступен — ведь для него обязательно отсутствие филиалов», — рассказала Мария Литвинова. Сам режим нужно сделать бессрочным, добавила она.