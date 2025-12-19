США вводят черные списки для иностранных биотехнологических компаний

Обе палаты Конгресса США — законодательного органа страны — приняли Biosecure Act («Законопроект о биобезопасности») и включили его в военный бюджет на 901 млрд долл., который ожидает официального утверждения президентом Дональдом Трампом. Белый дом подтвердил агентству Reuters намерение вскоре подписать документ.

Его положения запрещают американским государственным ведомствам заключать контракты с «биотехнологическими компаниями, вызывающими опасения». Ограничения коснутся и представителей бизнеса, если они используют оборудование или услуги подрядчиков, попавших в перечень. Под запрет не попадут госстраховщики, однако новые меры могут их косвенно затронуть, если покрываемые ими лекарства выпускаются с участием подсанкционных игроков, отметили в юридической фирме Hogan Lovells. Законодатели определили 2032 год как крайний срок для полного расторжения всех связей, признанных нежелательными.

Новая редакция Biosecure Act использует обтекаемую формулировку и не называет поименно «проблемные» предприятия. Административно-бюджетное управление США (входит в состав администрации президента, готовит бюджет и контролирует траты госорганов) получило полномочия формировать черный список, опираясь в том числе на раздел оборонного бюджета 1260H — в него Пентагон включает организации, связанные с китайскими военными структурами.

Среди них может быть WuXi AppTec, писал Bloomberg. Крупнейший в мире контрактный производитель был включен в изначальный текст законопроекта вместе с WuXi Biologics, BGI и другими китайскими биотехнологическими гигантами.

Biosecure Act впервые внесли в Конгресс США почти два года назад. Его сразу поддержали обе партии и крупнейшая лоббистская организация в американской биотехнологической и фармацевтической отрасли BIO. Однако версию отклонили при голосовании по оборонному бюджету на 2025 год из-за возражений конгрессменов: они критиковали отсутствие возможности оспорить включение в санкционный список и перечисление в нем каждой компании вместо создания четких критериев отбора.

Напрямую из КНР в США поступает около 30% всех активных фармингредиентов. Индия, ключевой поставщик дженериков для американского рынка, приобретает в КНР 70–80% необходимого сырья. В отдельных сегментах доминирование Пекина абсолютно: китайское сырье используется для производства 95% ибупрофена и 90% гидрокортизона на американском рынке.

Параллельно наблюдается укрепление связей между компаниями США и Китая: с 2020-го по 2024 год количество сделок между ними удвоилось — с 39 до 80. В прошлом году их объем в денежном выражении подскочил на 66% по сравнению с 2023-м, достигнув 52 млрд долл.

Подробнее о Biosecure Act и реакции рынка в материале «Развод по-американски» — «ФВ» № 27 (1156) от 19.11.2024 года.