Старт «второго лишнего» для стратегически значимых препаратов снова предложили перенести

Срок запуска механизма «второй лишний» для стратегически значимых препаратов предлагается сдвинуть еще на полгода — с 1 января на 1 июля 2026 года. Порядок и критерии формирования перечня таких препаратов должен быть утвержден до 24 марта 2026 года, а сам перечень — до 10 июня 2026 года. Проект постановления правительства РФ для общественного обсуждения подготовил Минфин России.

Предполагалось, что запуск нового инструмента поддержки производителей полного цикла состоится 1 января 2026 года.

«Эта преференция обсуждается рекордно долго, шесть с половиной лет, — напомнил сопредседатель Ассоциации «Лекмедобращение», президент «Активного Компонента» Александр Семенов. — При этом «второй лишний» — не уникальная инициатива, разработанная для фарминдустрии. Она предназначена для поддержки всех основных отраслей промышленности, более того — во всех областях, кроме фармы, уже действует с января 2025 года».

По его словам, потребность в поддержке фармпроизводителей очевидна. Фармацевтическая промышленность — одна из наиболее социально значимых отраслей для российского общества и для Российской Федерации в целом.

«Если у нас не будет независимого производства лекарственных средств по полному циклу, то мы останемся сильно подверженными различным внешнеэкономическим и геополитическим колебаниям», — констатировал Александр Семенов.

Он приводит цифры: доля российских позиций на рынке госзакупок в денежном выражении составляет около 39%. Если говорить про коммерческий и государственный рынок в целом, то доля российских препаратов — порядка 49,4%. Это гораздо меньше, чем в других ведущих экономически развитых странах мира, которые создают подобные преференции для своих производителей, понимая, что это основа социальной стабильности страны, акцентировал эксперт.

«Как говорят в футболе, хороший судья — это тот, которого не видно на поле, — отмечал в своем выступлении на Всероссийском конгрессе пациентов 25 ноября член правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза, генеральный директор АО «Фармстандарт» Дмитрий Зайцев. — Самое главное, чтобы новые правила по «второму лишнему» для СЗЛС вступили в силу так, чтобы пациенты это тоже не заметили или заметили с хорошей стороны».

Он призывал федеральные органы исполнительной власти не гнаться за сроком 1 января, и, если нужно перенести дату, переносить.

«Мы как российские производители это поддержим», — заверил Дмитрий Зайцев.

Спешка в данном вопросе крайне неблагоприятно может отразиться на самых уязвимых слоях населения, предостерегал генеральный директор Ассоциации российских фармпроизводителей (АРФП) Виктор Дмитриев.

Внедрение правила «второй лишний» критически зависимо от системы прослеживаемости происхождения активных и вспомогательных веществ, прокомментировал «ФВ» генеральный директор Ассоциации «Лекмедобращение» Филипп Романов.

«Сегодня мы видим недоверие ряда участников обращения лекарственных средств, в первую очередь производителей, что их коллеги в рамках отнесения продукции к локализованной не столкнутся с подменой технологических процессов под видом отечественного синтеза, — отметил руководитель ассоциации. — Мы создали Комитет производителей лекарственных средств полного цикла, среди целей которого — создание института внутреннего аудита членов ассоциации на предмет соответствия реального производства заявленному в технологических регламентах».

Директор по коммерческой эффективности компании «АлФарма» Кира Белова согласна, что сегодня ключевой вопрос — готовы ли производители к мониторингу движения субстанций в системе МДЛП. Ведь проследить цепочку поставок фармацевтических субстанций объективно сложнее, чем готовых лекарственных форм, резюмировала эксперт.

Общественное обсуждение проекта постановления правительства РФ продлится до 10 декабря.