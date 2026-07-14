Компании в США прибегают к дезинформации для защиты патентов от китайских конкурентов

Обострение конкуренции с Китаем вынуждает американские биотехнологические компании пересматривать подходы к защите своих патентов. Чтобы не уступить первенство, они сознательно затягивают с подачей заявок на регистрацию патентов, стараясь максимально долго скрыть свои разработки, патентуют смежные технологии и целенаправленно вводят соперников в заблуждение относительно своих планов, пишет Fierce Pharma со ссылкой на экспертов отрасли.

По сравнению с США клинические испытания (КИ) в КНР обходятся на 50—60% дешевле, а подбор добровольцев происходит в два-три раза оперативнее. Кроме того, последние китайские государственные реформы позволили вдвое сократить сроки выдачи разрешений на проведение исследований — теперь это занимает 30 вместо прежних 60 дней. Благодаря этому местные стартапы могут копировать экспериментальные препараты и выводить их на рынок быстрее, чем оригинаторы.

Юрист Дин Фармер, консультирующий малый и средний бизнес по вопросам защиты интеллектуальной собственности, рассказал порталу, что учит топ-менеджмент скрывать часть проектов от конкурентов или даже намеренно дезориентировать их. По его наблюдениям, в индустрии широко распространено ложное ощущение полной секретности. На деле же вектор работы и временные рамки могут быть раскрыты через нейтральные публичные активности — от докладов на научных конференциях до записей в реестре КИ (ClinicalTrials.gov) и даже специфики найма сотрудников.

Управляющий партнер венчурного фонда Santé Ventures Омар Халиль привел показательный пример. Американская Pheast Therapeutics приступила к КИ своего экспериментального антитела, направленного на белок CD24, который помогает раковым клеткам скрываться от иммунной системы, в апреле 2025 года. Китайская Antengene начала изучать свою разработку с тем же механизмом действия на людях еще в 2023-м.



Дин Фармер также упомянул ажиотаж вокруг ингибиторов PD-1 — онкопрепаратов, блокирующих белок, который опухоль использует для уклонения от иммунной атаки. Среди самых известных представителей этого класса — «Китруда» (пембролизумаб) от MSD (Merck&Co. — в США и Канаде) и «Опдиво» (ниволумаб) от Bristol-Myers Squibb (BMS). Он утверждает, что неоднократно сталкивался с ситуацией, когда конкуренты представляли свои продукты в продажах раньше положенного срока. Они берут за основу уже доказанный механизм действия и разрабатывают под него собственную молекулу. Публичные результаты исследований, организованных американцами, служат для них индикатором высокой вероятности успеха проекта.

Фармер рекомендует патентовать не только основной актив, но и смежные механизмы действия. Он также советует клиентам в отдельных случаях подавать заявки на испытания, которые компания собирается прекратить, чтобы направить конкурентов по ложному следу.

Патентный поверенный Дэниел Шорс, основавший бостонский филиал юридической фирмы Rothwell Figg и специализирующийся на судебных спорах по вакцинам против COVID-19, подчеркнул, что разработчикам препаратов следует использовать максимально широкие формулировки в патентах. Это уменьшит шанс найти лазейку и легально воспользоваться основополагающей технологией.

Еще одна мера предосторожности — жесткий надзор за публичными заявлениями руководства. Фармер вспомнил случай, когда после неосторожного упоминания незапатентованного актива в выступлении гендиректора конкурент подал заявку на схожий препарат.