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Структура «Герофарма» отказалась от иска к AstraZeneca о принудительной лицензии

26.08.2026
11:11
ЕкатеринаПогонцева
Арбитражный суд Москвы прекратил дело «АЗТ Фармресурса» против AstraZeneca о признании зависимым изобретения по патенту на сахароснижающий препарат дапаглифлозин, компания добивалась выдачи лицензии на производство препарата с последующей регистрацией. Производитель дженерика с данным МНН сам отказался от иска.
Фото: 123rf.com

ООО «АЗТ Фармресурс» (согласно данным СПАРК, 49% принадлежит ООО «Герофарм») ходатайствовало об отказе от иска к AstraZeneca о выдаче принудительной лицензии на дапаглифлозин, обратил внимание «ФВ». Соответствующая информация опубликована в системе «Мой арбитр». 25 августа Арбитражный суд Москвы дело прекратил. Эту информацию «ФВ» подтвердили в компании AstraZeneca.

В апреле этого года компания «АЗТ Фармресурс» обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием обязать AstraZeneca выдать принудительную лицензию на производство дженерика дапаглифлозина, ссылаясь на свой зависимый патент. Однако 21 августа в суд поступило ходатайство истца об отказе от иска: 25 августа дело было прекращено. «ФВ» направил запрос «Герофарму» с просьбой прокомментировать причины, по которым истец решил не продолжать спор.

В AstraZeneca «ФВ» сообщили, что данная ситуация еще раз проиллюстрировала несколько проблем в области защиты интеллектуальной собственности в фармацевтике. «Во-первых, иск «АЗТ Фармресурса», в капитале которого участвует «Герофарм», был подан спустя несколько месяцев после того, как последний начал выводить на рынок свой дженерик дапаглифлозина, — говорится в ответе на редакционный запрос. — Таким образом, механизм выдачи принудительной лицензии, который в теории должен быть крайней мерой, был использован для легализации уже начатого использования изобретения».

Во-вторых, иск свидетельствует о правовой неопределенности, вызванной решением СИП-298/2025, против обоснованности которого AstraZeneca продолжает возражать, констатировали в фармкомпании.

«В то время как ряд компаний полагает, что препараты с дапаглифлозином можно свободно выпускать, другие участники фармрынка рассматривают этот препарат как находящийся под патентной защитой, — отметили в AstraZeneca. — В-третьих, примечательно, что отказ от иска был подан вскоре после решения суда по другому делу, где было отказано в выдаче принудительной лицензии в связи с зависимым патентом. Все это еще раз подтверждает, что необходима более детальная регламентация оснований и условий выдачи принудительных лицензий, включая ограничение практики их выдачи, и требуется более последовательный системный подход к охране интеллектуальной собственности в фармацевтике».

Дапаглифлозин производится в России на собственном заводе AstraZeneca в соответствии со специальным инвестиционным контрактом с Минпромторгом РФ и Калужской областью, ранее информировал «ФВ». С 2020 года объемы производства препарата выросли более чем в 10 раз и сегодня полностью удовлетворяют потребности отечественной системы здравоохранения, заверили в пресс-службе фармкомпании.

Препарат с МНН дапаглифлозин используется при лечении сахарного диабета 2-го типа и сопутствующих заболеваний. Патент на дапаглифлозин № 2746132 принадлежит AstraZeneca и действует до 2028 года. Оригинальное лекарство продается под брендом «Форсига». Ранее «ФВ» разбирал, в чем суть спора оригинатора и российских фармкомпаний. Компания «Герофарм» получила регистрационное удостоверение на свой дженерик в ноябре 2023 года. Производственной площадкой указана фирма «АЗТ Фарма К.Б.», дочка «АЗТ Фармресурса». Согласно АИС Росздравнадзора, первая партия введена в гражданский оборот в январе 2026 года. 

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