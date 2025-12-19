Суд аргументировал свой отказ запретить шоу «Большие девочки» по иску «Герофарма»

Арбитражный суд Москвы опубликовал полный текст решения по делу о запрете ТВ-шоу «Большие девочки», которое инициировала компания «Герофарм». В удовлетворении исковых требований отказано: судебный акт размещен в системе «Мой арбитр» и в законную силу не вступил.

Иск к телекомпании «Пятница» и онлайн-кинотеатру «Премьер» фармкомпания подала в марте, ранее сообщал «ФВ». Участницы шоу «Большие девочки» — 13 девушек весом от 100 кг на протяжении трех месяцев живут в кэмпинге и проходят физические и психологические испытания, чтобы похудеть, не получая медикаментозную помощь. В компании «Герофарм» отмечали, что такой подход «может негативно сказаться на общественном восприятии и понимании важности профессионального подхода к лечению ожирения» (цитата из пресс-релиза компании).

В суде истец конкретизировал, что «информация, распространяемая ответчиками, воздействует на подсознание людей и оказывает вредное влияние на их здоровье. Телепередача формирует ложные впечатления о способах борьбы с избыточной массой тела, создавая в сознании общества препятствия к переключению пациента на другую терапию ожирения, тем самым провоцируя снижение спроса на лекарственные препараты истца, предназначенные для лечения ожирения».

Представители ответчиков против удовлетворения заявленных требований возражали по доводам отзывов (в тексте судебного решения не приводятся).

За период с 2024 года по настоящее время истцом было введено в оборот 25 партий и более 1 млн упаковок лекарственных препаратов с МНН семаглутид, отметил в своем решении суд.

По мнению истца, трансляция телепередачи может дискредитировать политику социальной ответственности, реализуемую «Герофармом». Подобный подрыв доверия выражается в том, что телеканал «использует свое преимущественное положение в качестве СМИ и не доводит до сведения аудитории полной информации о лечении ожирения с целью создания у населения неверного о нем представления, в том числе неверного представления о лекарственной терапии ожирения».

«Так как аудитория телепередачи «Большие девочки» насчитывает миллионы человек, формирование у телезрителей неверного отношения к медикаментозной и хирургической терапии для лечения ожирения может повлиять на спрос на лекарственные препараты истца. Учитывая изложенное, транслирование телепередачи «Большие девочки» может причинить вред истцу и способствовать возникновению у него убытков в виде упущенной выгоды», — говорится в судебном акте от 17 декабря.

Суд пришел к выводу о том, что спорная телепрограмма носит развлекательный характер (подтверждается договорами и соглашениями с участниками), освещает мнение в ней участвующих лиц, что само по себе никак не может свидетельствовать о причинении вреда кому-либо, если он в программе прямо не упоминается. «Истцом в материалы дела не представлено доказательств, свидетельствующих о дискредитации ответчиками непосредственно социальной деятельности истца или производимого им препарата».

«Доводы истца связаны с продвижением произведенного им препарата, основаны на его мнении, предположениях и несогласии с мнением участников и создателей телепередачи», — резюмировал суд.

Он также указал, что при обращении в суд «Герофарм» не обосновал свое право (полномочие) на обращение в суд в защиту публичных интересов прав и (или) законных интересов других лиц.

«На последнем заседании мы ходатайствовали о привлечении Роскомнадзора к участию в деле ввиду его публичной значимости и общественного интереса. Суд отказал в удовлетворении ходатайства, что служит для нас основанием для подачи апелляционной жалобы»,— прокомментировал резолютивную часть решения суда представитель компании Борис Малахов.