Суд оставил без рассмотрения иск о признании компании «Онкотаргет» банкротом

Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения заявление Ваге Кирокасяна о признании банкротом компании «Онкотаргет». В своем определении он указал, что должник погасил долг в размере 214,7 млн руб. Текст судебного акта опубликован в системе «Мой арбитр».

В апреле 2021 года третье лицо предоставило «Онкотаргету» валютный заем под 7% годовых на два года, ранее писал «ФВ». Компания получила деньги двумя траншами и должна была выплатить долг 30 апреля 2023 года и 3 мая 2023 года. В январе 2023 года Ваге Кирокасян выкупил долг у третьего лица. Поскольку деньги от должника не поступили, в 2024 году кредитор обратился в Пресненский районный суд Москвы с иском к «Онкотаргету» о взыскании сумм по договору займа. «Онкотаргет» заявил, что соглашение об уступке прав — подделка, но суд требования истца удовлетворил (решение пока не опубликовано). Ответчик подал апелляционную жалобу, но в декабре 2025 года отказался от нее.

В мае 2026 года должник попросил предоставить ему отсрочку по исполнению решения суда, и его заявление было удовлетворено. В том же месяце Ваге Кирокасян подал заявление о признании «Онкотаргета» банкротом. Суд оставил его без рассмотрения, указав, что ответчику предоставлена отсрочка исполнения судебного акта по делу № 02-0689/2025 (о взыскании сумм по договору займа) до вступления в силу решения Тверского районного суда г. Москвы по делу № 02-2505/2026 о признании сделки, являвшейся предметом спора по делу № 02-0689/2025, недействительной. Данное дело еще даже не рассмотрено. Его подробности не известны. Оно поступило в суд в апреле этого года. Истец Николай Уваров, ответчик Олег Михайлов. Судебное заседание назначено на 11 августа.

Вдобавок, компания «Онкотаргет» погасила сумму долга в размере 214,7 млн руб., резюмировал Арбитражный суд Москвы.