Суд оставил в силе вынесенное «Авексиме» предупреждение УФАС о недобросовестной конкуренции
Арбитражный суд Республики Татарстан признал правоту регионального УФАС в споре с компанией «Авексима». В марте этого года последняя разослала участникам рынка письмо, в котором утверждалось, что АО «Татхимфармпрепараты» нарушает ее интеллектуальные права и без спроса использует изобретение, охраняемое патентом. Антимонопольный орган счел эти действия недобросовестной конкуренцией. Фармкомпания обжаловала решение УФАС, но безрезультатно. Соответствующий судебный акт опубликован в системе «Мой арбитр».
В центре спора патент РФ № 2533261, который защищает противомикробный лекарственный препарат в виде быстрорастворимых шипучих таблеток для приготовления раствора для местного применения и способ его получения. Активное вещество — нитрофурал (фурацилин). Срок действия — 18 сентября 2033 года. Правообладатель — «Авексима». В своем письме, направленном участникам рынка, включая аптечные сети, компания сообщала, что препарат «Фурацилин» (РУ № Л П006216 от 21.05.2020 г.) в форме шипучих таблеток производства «Татхимфармпрепараты» является контрафактным, поскольку выпускается с использованием указанного изобретения без согласия правообладателя. Она также предупредила контрагентов о том, что обратится в контрольные и правоохранительные органы и привлечет к ответственности не только производителя контрафактного средства, но и иных лиц, участвующих в его обороте.
АО «Татхимфармпрепараты» пожаловалось в УФАС Татарстана на то, что «Авексима» дискредитирует конкурента, не имея вступившего в силу судебного подтверждения нарушения патента. Антимонопольный орган выдал «Авексиме» предупреждение и потребовал:
- прекратить рассылку писем с утверждениями о нарушении патентных прав и о контрафактности товара без правовых оснований;
- сообщить получателям писем, что позиция «Авексимы» на тот момент не была подтверждена судебным актом.
Правообладатель обжаловал решение УФАС. Но Арбитражный суд Республики Татарстан подтвердил законность вынесения предупреждения ответчиком и оставил иск без удовлетворения.
«Наличие патента не влечет необходимость в дискредитации конкурента», — сказано в решении суда от 7 августа, которое не вступило в силу.
|В мае «Авексима» подала иски к аптечным сетям «Филин» и «Медуница» и АО «Татхимфармпрепараты», в которых требует признать незаконными их действия по продаже препарата, выпущенного с нарушением исключительных прав правообладателя, запретить производить и продавать его, изъять и уничтожить остатки. Истец также добивается выплаты компенсаций в размере 6,5 млн и 5,5 млн руб. соответственно производителем и более символической суммы (50 тыс. руб.) — аптеками. Первый иск принят к рассмотрению Арбитражным судом Московской области. Предварительное судебное заседание пройдет 13 августа. Второе исковое заявление возвращено Арбитражным судом Москвы истцу по его просьбе.
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