Суд оставил в силе вынесенное «Авексиме» предупреждение УФАС о недобросовестной конкуренции

Арбитражный суд Республики Татарстан признал правоту регионального УФАС в споре с компанией «Авексима». В марте этого года последняя разослала участникам рынка письмо, в котором утверждалось, что АО «Татхимфармпрепараты» нарушает ее интеллектуальные права и без спроса использует изобретение, охраняемое патентом. Антимонопольный орган счел эти действия недобросовестной конкуренцией. Фармкомпания обжаловала решение УФАС, но безрезультатно. Соответствующий судебный акт опубликован в системе «Мой арбитр».

В центре спора патент РФ № 2533261, который защищает противомикробный лекарственный препарат в виде быстрорастворимых шипучих таблеток для приготовления раствора для местного применения и способ его получения. Активное вещество — нитрофурал (фурацилин). Срок действия — 18 сентября 2033 года. Правообладатель — «Авексима». В своем письме, направленном участникам рынка, включая аптечные сети, компания сообщала, что препарат «Фурацилин» (РУ № Л П006216 от 21.05.2020 г.) в форме шипучих таблеток производства «Татхимфармпрепараты» является контрафактным, поскольку выпускается с использованием указанного изобретения без согласия правообладателя. Она также предупредила контрагентов о том, что обратится в контрольные и правоохранительные органы и привлечет к ответственности не только производителя контрафактного средства, но и иных лиц, участвующих в его обороте.

АО «Татхимфармпрепараты» пожаловалось в УФАС Татарстана на то, что «Авексима» дискредитирует конкурента, не имея вступившего в силу судебного подтверждения нарушения патента. Антимонопольный орган выдал «Авексиме» предупреждение и потребовал:

прекратить рассылку писем с утверждениями о нарушении патентных прав и о контрафактности товара без правовых оснований;

сообщить получателям писем, что позиция «Авексимы» на тот момент не была подтверждена судебным актом.

Правообладатель обжаловал решение УФАС. Но Арбитражный суд Республики Татарстан подтвердил законность вынесения предупреждения ответчиком и оставил иск без удовлетворения.

«Наличие патента не влечет необходимость в дискредитации конкурента», — сказано в решении суда от 7 августа, которое не вступило в силу.