Суд оставил в силе взыскание с «МИК» свыше 1 млрд рублей за непоставленную «Трилексу»

Арбитражные суды взыскали с «Медицинской исследовательской компании» (МИК) в пользу фирмы «Приоритет-Фарм» более 1 млрд руб. в споре о срыве поставок препарата «Трилекса», который используется в терапии муковисцидоза. Решения не устроили обе стороны, и они обжаловали их в кассационном порядке, но безуспешно. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 2 сентября опубликовано в системе «Мой арбитр» и вступило в силу.

Почему возник спор

В январе 2025 года между МИК и фирмой «Приоритет-Фарм» был заключен рамочный договор поставки. Конкретные наименования, количество, цены, сроки и иные условия стороны должны были фиксировать в спецификациях. В мае того же года стороны подписали одну из них на поставку 3600 упак. препарата «Трилекса» с МНН ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор на общую сумму 3,5 млрд руб. с НДС. Отгрузка должна была происходить партиями после письменного уведомления МИК о готовности товара.

В июне 2025 года стороны подписали соглашение об изменении условий спецификации. Документ установил два самостоятельных срока поставки: партию из 1800 упак. необходимо было отгрузить до 31 июля 2025 года, а остальное — не позднее 25 сентября 2025 года. До этой даты действовала выданная МИК в 2023 году принудительная лицензия на два года на изобретения американской Vertex Pharmaceuticals, которые используются для производства препарата от муковисцидоза. После этой даты в случае непродления действия принудительной лицензии обязательства МИК по поставке товара, существующие на указанную дату, но не исполненные поставщиком, прекращаются. Однако аванс за недопоставленные упаковки в таком случае необходимо вернуть.



В общей сложности МИК поставил 518 упак. (последняя поставка — в декабре 2025 года) на сумму свыше 504 млн руб. «Приоритет-Фарм» требовала, чтобы МИК поставил недостающий товар, но в январе 2026 года изменила свои требования и попросила вернуть аванс, указав, что поставщик фактически отказался от дальнейшего исполнения договора.

Что решили суды

В марте этого года Арбитражный суд Москвы взыскал с ответчика 1,02 млрд руб. неосновательного обогащения — не возвращенного аванса за непоставленный товар, 222,5 млн руб. неустойки и проценты за пользование чужими денежными средствами с января 2026 года по день фактического возврата аванса. При этом он отказался удовлетворить исковое требование о взыскании процентов за пользование чужими средствами в период с июля 2025 года по январь 2026 года, указав, что до января «Приоритет-Фарм» не требовала возврата спорной части аванса, а продолжала настаивать на поставке товара. Поэтому МИК в указанный период оставался должником по обязательству поставки. За нарушение этого обязательства суд взыскал с него договорную неустойку. Взыскание процентов означало бы двойное наказание за одно нарушение. Истец не согласился с этим отказом и обжаловал его сначала в апелляции, а затем и в кассации.

То же самое сделал и ответчик. Он просил направить дело на новое рассмотрение, возражая против взысканных с него неустойки и процентов. МИК указывала на то, что суды неверно истолковали условия контракта, что 3600 упак. — всего лишь предельный объем возможных поставок. Но заказчик выиграл в госторгах на поставку гораздо меньшего числа упаковок, так что его реальные потребности были меньше.

Однако решение суда первой инстанции устояло по итогам рассмотрения жалоб.

«Приоритет-Фарм» является коммерческой организацией и самостоятельно определяет объем и направления использования приобретаемого товара. Экономическая целесообразность заключенной сделки, возможность последующей перепродажи всего товара и содержание коммерческих планов покупателя не освобождают поставщика от исполнения прямо принятых на себя договорных обязательств», — указал кассационный суд в своем постановлении.

Довод ответчика о том, что отдельные поставки он осуществил после 25 сентября 2025 года, тоже не помог.

«Ссылка ООО «МИК» на истечение срока действия принудительной лицензии не свидетельствует о неправильном применении судами норм права. Соответствующий риск был известен поставщику при заключении спецификации и соглашения к ней. Доказательств согласования сторонами нового срока поставки либо постановки исполнения обязательства в зависимость от продления лицензии судами не установлено», — сказано в судебном акте.