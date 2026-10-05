Суд по интеллектуальным правам отменил решение ФАС РФ в споре с «Акрихином» о дапаглифлозине

UPD: В текст новости добавлен комментарий компании «АстраЗенека».

Суд по интеллектуальным правам (СИП) признал недействительными решение и предписание ФАС России в отношении «Акрихина», которому запретили вводить в оборот препарат «Фордиглиф» до истечения патента и которого обязали перечислить в бюджет 577,7 млн руб. Кассационная инстанция постановила, что действия фармкомпании в период действия патента не соответствуют критериям недобросовестной конкуренции. Текст постановления от 2 октября опубликован в системе «Мой арбитр».

О чем был спор

Спор между российским подразделением AstraZeneca и «Акрихином» возник в апреле 2024 года, когда последний ввел в гражданский оборот дженерик «Форсиги» (МНН дапаглифлозин), писал «ФВ». AstraZeneca AB и ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз» обратились в ФАС, заявив о незаконном использовании в препарате «Фордиглиф» изобретения, защищенного дополнительным патентом РФ № 2746132 «С-арил глюкозидные SGLT2-ингибиторы и способ их применения».

11 ноября 2024 года антимонопольная служба признала действия «Акрихина» нарушением ст.14.5 закона «О защите конкуренции». Компания получила предписание прекратить введение «Фордиглифа» в оборот до истечения срока патентной охраны — 15 мая 2028 года — и перечислить в федеральный бюджет доход от нарушения в размере 577,7 млн руб.

«Акрихин» оспорил решение и предписание ФАС. Производитель настаивал, что законно использовал изобретения по патентам РФ № 2262507 и № 2337916, перешедшие в общественное достояние. Компания отрицала наличие недобросовестной конкуренции и оспаривала вывод об использовании в «Фордиглифе» изобретения по дополнительному патенту.

В дальнейшем производитель сослался на решение по отдельному судебному делу, которым было установлено злоупотребление AstraZeneca AB правом при получении дополнительного патента.

ФАС РФ утверждала, что вывод дженерика на рынок без разрешения правообладателя обеспечил «Акрихину» необоснованные конкурентные преимущества перед производителями, которые воздерживались от продаж аналогичных препаратов. Служба также настаивала на правомерности перечисления в бюджет всего дохода, полученного от нарушения. По ее мнению, эта мера соответствовала характеру нарушения, принципам пропорциональности и соразмерности.

AstraZeneca поддерживала законность решения и предписания ФАС.

Что решили первая и апелляционная инстанции

Арбитражный суд Москвы 15 мая 2025 года удовлетворил требования «Акрихина» частично: признал незаконными решение и предписание ФАС РФ в части перечисления 577,7 млн руб. в бюджет, но отказал в остальной части. Девятый арбитражный апелляционный суд 4 сентября 2025 года оставил это решение без изменения.

Обе инстанции согласились с выводом ФАС об использовании в «Фордиглифе» изобретения по действующему дополнительному патенту без разрешения правообладателя. Суды сочли, что это давало производителю преимущества перед конкурентами, ожидавшими окончания патентной охраны. Довод о переходе изобретений по более ранним патентам в общественное достояние они отклонили, признав выдачу дополнительного патента соответствующей законодательству.

Вердикты не устроили обе стороны. В кассационных жалобах «Акрихин» добивался отмены оставшейся части решения и предписания ФАС России, а последняя — восстановления обязанности перечислить доход в бюджет.

Что постановил СИП

При рассмотрении жалоб СИП учел исход вышеупомянутого отдельного дела: в решении от 2 декабря 2025 года суд установил, что единственной целью повторного патентования фармацевтической композиции было восстановление ранее утраченной возможности продлить исключительное право. Действия AstraZeneca, направленные на недопуск дженериков, включая «Фордиглиф», на российский рынок, суд признал недобросовестными. AstraZeneca и «АстраЗенека Фармасьютикалз» обязали воздержаться от создания препятствий введению «Фордиглифа» в оборот. Президиум СИП 20 марта 2026 года оставил решение в силе. 8 июня 2026 года Верховный суд отказал в передаче жалоб компаний на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам, информировал «ФВ».

ФАС России и AstraZeneca возражали, что при рассмотрении антимонопольного дела эти обстоятельства еще не были установлены вступившими в силу судебными актами. Однако кассационная инстанция сочла возможным учесть их при рассмотрении жалоб.

В результате СИП удовлетворил жалобу «Акрихина» и, не направляя дело на новое рассмотрение, признал решение и предписание ФАС РФ недействительными полностью как не соответствующие ст.10 Гражданского кодекса РФ о недопустимости злоупотребления правом. Жалоба ФАС РФ оставлена без удовлетворения.

Постановление вступило в законную силу со дня принятия. Оно может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного суда в двухмесячный срок.

Компания «АстраЗенека» не согласна с решением Суда по интеллектуальным правам, проинформировали «ФВ» в пресс-службе организации. Данное решение полностью противоречит определению Верховного суда РФ по делу № А40-264483/2024, которым ввод дженерика в гражданский оборот до истечения патента на оригинальный препарат был однозначно признан актом недобросовестной конкуренции, считают в компании. Организация определит дальнейшие действия после публикации полного текста решения СИП.

«Мы полагаем, что противоречивая судебная практика по подобным делам создает неопределенность для участников рынка, в первую очередь — для производителей оригинальных лекарственных препаратов и добросовестных производителей дженериков, которые ожидают истечения срока действия патента на оригинальный препарат. Это, в свою очередь, ведет к дестабилизации ситуации и потенциально может привести к снижению инвестиционной активности разработчиков инновационных лекарственных препаратов и сокращению числа терапевтический опций для пациентов», — поделились в «АстраЗенека».

Комментарий юриста

Суть рассмотренного спора очень важна для производителей дженерика и в целом для российского рынка лекарственных препаратов, отметила адвокат, партнер адвокатского бюро «Ольга Ренова и партнеры» Ольга Карпова.

По ее словам, кассационный суд в рассматриваемом споре защитил права производителя дженерика от последствий недобросовестного поведения обладателя «зеленого» патента на лекарственный препарат. Судебная практика, в рамках которой озеленение патентов признается недобросовестным поведением, только формируется и не всегда складывается в пользу лиц, борющихся с такими патентами. Постановление кассации по делу А40-305697/2024 — одно из тех, в основе которого лежит понимание того, что озеленение патентов — зло, продолжила эксперт.

Данное постановление соответствует концепции развития фармацевтической промышленности России, изложенной еще в 2023 году в распоряжении Правительства РФ от 07.06.2023 № 1495-р (ред. от 21.10.2024) «Об утверждении Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года», констатировала Ольга Карпова.

«Озеленение патентов на фармацевтические композиции — распространенная практика у производителей референтных препаратов, — пояснила эксперт. — Она позволяет значительно увеличить сроки их монопольного положения. Однако для рынка лекарственных препаратов и для потребителей сохранение монополии за счет озеленения патентов несет исключительно негативный результат в виде сохранения высокой стоимости препаратов и снижения уровня его доступности».

Поведение AstraZeneca (обладателя патента на оригинальный препарат) в целой совокупности споров между ним и производителем дженерика («Акрихином») было направлено не только на запрет выхода на рынок дженерика, но и на причинение значительных убытков его производителю, продолжила эксперт. В частности, в рамках спора № А40-305697/2024, предметом которого являлось оспаривание решения ФАС России о взыскании с производителя дженерика 0,5 млрд руб., «Акрихин» рисковал не только утратой всей выручки, полученной от продажи дженерика, но и возможным прекращением деятельности после выплаты таких сумм. Если бы «Акрихину» не удалось в другом деле доказать, что озеленение патента — недобросовестное поведение патентообладателя, названные риски могли реализоваться, резюмировала Ольга Карпова.