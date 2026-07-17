Суд снизил размер штрафа «Фармапарку» из-за неисполнения договора с Минпромторгом РФ

Арбитражный суд Москвы в 4,5 раза снизил размер штрафа на компанию «Фармапарк» за неисполнение обязательств по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета. Таким образом он удовлетворил исковые требования Минпромторга РФ частично. Судебный акт опубликован в системе «Мой арбитр» и не вступил в законную силу.

В декабре 2018 года между Минпромторгом России и компанией «Фармапарк» было заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на возмещение части затрат на реализацию проектов по организации и проведению клинических исследований лекарственных препаратов. Средства в размере 151,2 млн руб. были предоставлены в качестве компенсации части затрат на реализацию проекта «Организация и проведение клинических исследований биоаналогичного лекарственного препарата с МНН инфликсимаб». Получатель обязался обеспечить достижение ряда целевых показателей.



Проверяя в 2025 году отчетность, министерство обратило внимание, что ввод в гражданский оборот инфликсимаба состоялся в IV квартале 2023 года, тогда как плановый срок, указанный в соглашении, — II квартал 2022 года. Минпромторг РФ сделал вывод, что получатель субсидии не достиг следующих целевых показателей:

увеличение доли лекарственных средств отечественного производства в общем объеме потребления (в денежном выражении);

начало выпуска в гражданский оборот лекарственного препарата, разработанного в рамках проекта, не позднее четырех лет с даты заключения договора о предоставлении субсидии;

получение российской организацией выручки от реализации разработанного в рамках проекта лекарственного препарата суммарно за три года со дня начала его выпуска в размере, не менее чем в три раза превышающем размер представленной субсидии.

Министерство направило фармпроизводителю требование выплатить штраф в 17,08 млн руб. Компания не согласилась с претензией, и спор дошел до суда. Последний принял во внимание, что «вывод препарата, производимого фирмой «Фармапарк», позволил полностью исключить из закупок импортный препарат и довел до 100%».

«Кроме того, с третьего квартала 2024 года по второй квартал 2025 года из-за сложностей с поставкой сырья у второго российского производителя — АО «Биокад» «Фармапарк» был единственным поставщиком препарата МНН инфликсимаб на российском рынке. Таким образом, вывод инфликсимаба ООО «Фармапарк» на российский рынок позволил осуществить полное импортозамещение препарата начиная с 2024 года и обеспечить пациентов на период отсутствия других производителей. Доля препарата на рынке составляла до 100% несколько кварталов подряд», — говорится в решении суда от 7 июля.

Что касается показателя выручки, полученной от реализации продукции, то министерство не приняло в расчет I квартал 2025 года, поскольку он находится за рамками реализации проекта. Данный подход суд назвал «необоснованным из-за неправильного толкования положения соглашения». В документе указано, что «выручка от реализации разработанного в рамках проекта лекарственного препарата суммарно за три года со дня начала его выпуска». В указанный период (с декабря 2023 года по настоящее время) выручка от реализации превысила 1 млрд руб.



«Даже принимаемый министерством показатель выручки в 631,575 млн руб. более чем в четыре раза превышает объем предоставленной субсидии в 151,209 млн руб.», — указал суд.

В итоге не выполнен был лишь один целевой показатель — срок начала выпуска, следует из текста решения. Производитель просил принять во внимание сложности, возникшие в отрасли из-за пандемии, и уменьшить размер штрафа.

Арбитражный суд Москвы счел, что ответчик не предоставил доказательств «возникновения обстоятельств непреодолимой силы, вызванных пандемией», тем не менее снизил размер санкции до 3,7 млн руб.