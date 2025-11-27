Новости
Суд вынес решение по иску «Герофарма» к создателям реалити-шоу о борьбе с избыточным весом

27.11.2025
10:26
ЕкатеринаПогонцева
Арбитражный суд Москвы вынес решение по делу «Герофарма» против телекомпании «Пятница» и онлайн-кинотеатра «Премьер». Поводом для обращения стало шоу «Большие девочки», которое посвящено борьбе с лишним весом. По словам истца, программа «противоречит ценностям фармкомпании».
Фото: 123rf.com

Арбитражный суд Москвы отказался признавать трансляцию телешоу «Большие девочки» нарушением закона и заставлять вещателей прекращать его показ. В удовлетворении иска «Герофарму» было отказано 25 ноября, обратил внимание «ФВ». Судебный акт (резолютивная часть) опубликован в системе «Мой арбитр».

Иск против телекомпании «Пятница» и онлайн-кинотеатра «Премьер» из-за шоу «Большие девочки» фармкомпания инициировала в марте, ранее сообщал «ФВ». Участницы программы на протяжении трех месяцев должны проходить физические и психологические испытания, чтобы похудеть без применения препаратов. В компании «Герофарм», которая является одним из производителей лекарственных средств от ожирения, сочли такой подход общественно неприемлемым.

«Программа противоречит нашим принципам и может негативно сказаться на общественном восприятии и понимании важности профессионального подхода к лечению ожирения. Наша задача — не допустить в дальнейшем выхода шоу либо же модернизировать его в более этичный формат, основанный на уважении и реальной помощи участницам проекта», — прокомментировала позицию компании заместитель гендиректора «Герофарма» Марина Рыкова.

Некоторые эксперты расценили данный шаг как PR-акцию.

«Рынок, где напрямую нельзя рекламировать, учится говорить косвенно и эмоционально. Это не просто реклама, а битва за внимание в деликатной форме к перегретой теме», — отмечал в беседе с «ФВ» директор по маркетингу РА «Хит Медиа», автор телеграм-канала Digital in Pharma Еруслан Каронский.

Решение суда в полном объеме пока не опубликовано. Оно было вынесено 25 ноября и не вступило в законную силу.

«ФВ» направил запрос «Герофарму» с просьбой уточнить планы по обжалованию судебного акта.

