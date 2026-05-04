Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в MAX
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийЛица Фармвестника
НовостиБизнесАптекарьГазетаФармвестник-ТВ
ГлавнаяНовостиПроизводство

UCB купила компанию-разработчика биспецифических антител нового поколения

04.05.2026
16:45
ВладимирЗаболотских
UCB покупает стартап Candid Therapeutics за 2,2 млрд долл. Бельгийская фармкорпорация добавит в портфель четыре препарата, нацеленных на уничтожение В-клеток при аутоиммунных заболеваниях и множественной миеломе.
Фото: ucb.com

Бельгийский производитель лекарств UCB сообщил о покупке биотехнологического стартапа Candid Therapeutics. Сделка предусматривает выплату 2 млрд долл. авансом, а также до 200 млн долл. после завершения исследований препаратов из портфеля приобретенной компании и рассмотрения заявки на их регистрацию регуляторами.

Candid Therapeutics специализируется на разработке биспецифических антител — лекарственных молекул, которые соединяют клетки иммунной системы с белками, вызывающими то или иное заболевание, для уничтожения последних. У стартапа, учрежденного в 2024 году, есть четыре основные разработки, две из них — цизутамиг (cizutamig) и CND261 — проходят испытания на людях с множественной миеломой и различными аутоиммунными болезнями.

Наиболее перспективным назван цизутамиг, который способен связывать Т-клетки с В-лимфоцитами, которые могут ошибочно атаковать ткани организма, а их избыточное размножение приводит к развитию рака костного мозга. Его эффективность уже была подтверждена на 100 добровольцах. Как подчеркивается, главное преимущество препарата заключается в минимальном риске возникновения синдрома высвобождения цитокинов — потенциально опасной системной воспалительной реакции, типичной для биспецифических антител.

Медикаменты этого класса привлекли внимание и других фармгигантов. В 2024 году MSD (Merc&Co. — в США и Канаде) заключила соглашение по ним с Curon Biopharmaceutical на 700 млн долл. В 2025-м французская Sanofi приобрела права на экспериментальное биспецифическое антитело DR-0201 у Dren Bio за 1,9 млрд долл. В 2026-м Gilead купила фирму Ouro Medicines, которая занималась исследованиями в этом сегменте, за 2,2 млрд долл.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.