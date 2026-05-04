UCB купила компанию-разработчика биспецифических антител нового поколения

Бельгийский производитель лекарств UCB сообщил о покупке биотехнологического стартапа Candid Therapeutics. Сделка предусматривает выплату 2 млрд долл. авансом, а также до 200 млн долл. после завершения исследований препаратов из портфеля приобретенной компании и рассмотрения заявки на их регистрацию регуляторами.

Candid Therapeutics специализируется на разработке биспецифических антител — лекарственных молекул, которые соединяют клетки иммунной системы с белками, вызывающими то или иное заболевание, для уничтожения последних. У стартапа, учрежденного в 2024 году, есть четыре основные разработки, две из них — цизутамиг (cizutamig) и CND261 — проходят испытания на людях с множественной миеломой и различными аутоиммунными болезнями.

Наиболее перспективным назван цизутамиг, который способен связывать Т-клетки с В-лимфоцитами, которые могут ошибочно атаковать ткани организма, а их избыточное размножение приводит к развитию рака костного мозга. Его эффективность уже была подтверждена на 100 добровольцах. Как подчеркивается, главное преимущество препарата заключается в минимальном риске возникновения синдрома высвобождения цитокинов — потенциально опасной системной воспалительной реакции, типичной для биспецифических антител.

Медикаменты этого класса привлекли внимание и других фармгигантов. В 2024 году MSD (Merc&Co. — в США и Канаде) заключила соглашение по ним с Curon Biopharmaceutical на 700 млн долл. В 2025-м французская Sanofi приобрела права на экспериментальное биспецифическое антитело DR-0201 у Dren Bio за 1,9 млрд долл. В 2026-м Gilead купила фирму Ouro Medicines, которая занималась исследованиями в этом сегменте, за 2,2 млрд долл.