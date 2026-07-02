Утверждена программа ДПО по специальности «Фармацевтическая технология»

Утверждена типовая дополнительная программа повышения квалификации по специальности «Фармацевтическая технология». Приказ Минздрава РФ № 551н от 27.05.2026 опубликован на портале правовой информации.

Обучение по программе осуществляется в очной форме с возможностью частичного использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Общая трудоемкость программы составляет 144 академических часа.

По решению образовательной организации лекции в объеме 80 часов можно полностью или частично проводить дистанционно. Использование электронного обучения при проведении занятий семинарского типа, промежуточных и итоговой аттестаций, которые займут в общей сложности 64 часа, не допускается.

Учебный план включает три модуля и итоговую аттестацию:

Модуль 1. Актуальные вопросы профессиональной деятельности

Модуль 2. Актуальные вопросы изготовления и внутреннего контроля качества лекарственных препаратов

Модуль 3. Современные технологии оказания первой помощи

Организация, на базе которой будет проводиться практика, предусмотренная в модуле, должна иметь лицензию на изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения (за исключением радиофармацевтических).