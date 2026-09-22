В ФАС России объяснили, как проверяют обоснованность цен на лекарства

ФАС России начала проверки ценообразования по собственной инициативе

В этом году ФАС России начала проводить проверки ценообразования на лекарственные препараты по собственной инициативе, а не только по жалобам граждан. Об этом рассказала начальник Управления контроля здравоохранения ФАС России Елена Клостер на 27-м «Аптечном саммите-2026», сообщает корреспондент «ФВ». Ранее стало известно, что служба проверит ценообразование на 13 популярных лекарств.

«Антимонопольный орган имеет право не только проводить проверки по жалобам граждан, но и по собственной инициативе», — отметила представитель антимонопольного органа.

По ее словам, Управление контроля здравоохранения проводит экономический анализ цен на препараты, входящие в Перечень ЖНВЛП, что является сферой государственного регулирования. Все остальные препараты подпадают под антимонопольное законодательство, в частности, если производитель занимает доминирующее положение на рынке. «Если цена не соответствует прибыли и расходам, тогда антимонопольный орган имеет полное право проводит проверку», — уточнила Елена Клостер.

Она напомнила, что уже есть судебные решения по подобным делам с участием компаний KRKA и Zambon. По последнему ФАС выиграла суд на 400 млн руб., рассказала она. «На данный момент у нас в производстве три дела и два дела в стадии рассмотрения», — отметила эксперт. Больше деталей она не привела.

Обратная сторона низких цен — дефектура

Председатель Общественного совета при Росздравнадзоре Виктор Дмитриев отметил, что в совет регулярно поступают обращения об отсутствии того или иного препарата. Если у лекарства есть замены из числа дженериков, вопрос, как правило, решается на уровне медицинских организаций. Однако если речь идет о препаратах, занимающих доминирующее положение, риски дефектуры возрастают, считает он.

«Стремление создать страну с самыми низкими ценами в мире на лекарственные препараты — это палка о двух концах. И второй конец — это как раз дефектура», — сказал он. По его мнению, такие дела должны быть более публичными, а общественность должна участвовать в их рассмотрении.

Эксперт обратил внимание и на механизм проверок. Росздравнадзору и другим надзорным органам необходимо согласование с прокуратурой, которая, по его словам, отказывает в 20—25% случаев. Проверка проводится только при угрозе жизни и здоровью. На вопрос о наличии аналогичного механизма у ФАС РФ Елена Клостер ответила, что в прокуратуру служба не обращается и самостоятельно имеет право проводить экономический анализ и проверку препарата.

«Как правило, цена на препараты из ЖНВЛП согласовывается в сторону повышения, чтобы не допустить дефектуры. Для препаратов вне ЖНВЛП государственное регулирование не применяется, и дефектуру по ним официально никто не определяет — ни ФАС, ни Росздравнадзор. Поэтому дискуссия остается открытой», — заключила она.