В Краснодарском крае деятельность аптеки приостановили на 60 суток за грубые нарушения

Деятельность аптеки ИП Ирины Савчишкиной в Афипском городском поселении приостановлена на два месяца решением Арбитражного суда Краснодарского края. Решение опубликовано в системе «Мой арбитр» и не вступило в законную силу.

Территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю провел внеплановую выездную проверку ИП в сентябре этого года по требованию прокуратуры. Контрольно-надзорный орган в свою очередь выявил грубые нарушения предпринимателем лицензионных требований. В их числе: хранение БАД вместе с лекарствами, наличие лекарств с истекшим сроком годности и отсутствие договора с уполномоченной организацией на уничтожение подобных препаратов, отсутствие прибора для измерения температуры и влажности в помещении, отсутствие штампов для оформления рецептов «Рецепт недействителен» и «Лекарственный препарат отпущен». Много вопросов возникло по ведению документации — часть обязательных документов велась формально, часть отсутствовала.

Как говорится в судебном акте, во время проверки в холодильнике находился препарат без этикетки на русском языке, идентифицировать его невозможно (NAG CHAMPA NIRVANA, производства Индия); отсутствовали актуальные сведения из государственного реестра предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП, на стенах помещений обнаружен грибок. Проверяющие не досчитались шести наименований лекарств из обязательного минимального ассортимента.

Нарушался температурный режим хранения лекарств. Согласно данным ФГИС МДЛП со статусом «в обороте» числилось 1,5 тыс. упак. габапентина, а фактически имелось лишь 23 упак., в системе числилось 656 упак. баклофена, в реальности не было ни одной.

Данные о сотрудниках и имеющемся оборудовании в ЕГИСЗ также отсутствовали.