ГлавнаяНовостиПроизводство

В «Марбиофарме» введена процедура внешнего управления

Эксклюзив
18.11.2025
16:38
ОльгаКоберник
Арбитражный суд Республики Марий Эл прекратил процедуру наблюдения в отношении предприятия «Марбиофарм» и ввел внешнее управление на полгода. Завод входит в холдинг «Биотэк» и находится под управлением бывшего владельца курской сети «Аптечные традиции» Дмитрия Руцкого.
Фото: marbiopharm.ru

На заседании арбитражного суда 14 ноября было принято решение прекратить процедуру наблюдения в отношении АО «Марбиофарм» и ввести процедуру внешнего управления до 14 мая 2026 года. На эту дату назначено заседание суда, в ходе которого будет рассмотрен отчет внешнего управляющего: ею назначена член Ассоциации арбитражных управляющих СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих» Дарья Аксеник. Об этом говорится в определении суда (есть в распоряжении «ФВ»).

Суд рассмотрел отчет временного управляющего предприятия Алексея Богданова о результатах процедуры наблюдения. Оно было введено на предприятии в феврале 2025 года. В 2023 году заводом начал управлять Дмитрий Руцкой, а при продаже аптечной сети в 2024 году он заявил, что намерен сосредоточиться на развитии «Марбиофарма».

«Завод находится в предбанкротном состоянии, с заложенным имуществом и большими долгами. Впереди большая сложная работа по выводу его из кризиса», — рассказывал он весной 2024 года. Сейчас Дмитрий Руцкой не комментирует ситуацию, сложившуюся на предприятии.

Внешнему управляющему предстоит в течение двух месяцев созвать собрание кредиторов для утверждения плана внешнего управления. Суд в числе прочих документов должен получить реестр требований кредиторов и протокол собрания.

До 14 мая 2026 года Дарья Аксеник должна представить суду отчет по результатам проведения внешнего управления и документы, предусмотренные ст.119 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», «если ранее не наступят обстоятельства для представления отчета внешнего управляющего и досрочного прекращения внешнего управления», — говорится в определении суда.

АО «Марбиофарм» — фармацевтическое предприятие полного технологического цикла, находящееся в городе Йошкар‑Оле Республики Марий Эл, выпускает более 50 наименований лекарственных средств, биологически активных и пищевых добавок, субстанций. По данным СПАРК, АО «Марбиофарм» принадлежит компании АО МФПДК «Биотэк».

Выручка от продаж предприятия в 2024 году составила более 709 млн руб., убыток — 54,6 млн руб., стоимость чистых активов — почти 145 млн руб., основных средств — 231,7 млн руб.

Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

