В онлайн-продажах лекарств и БАД заметно выросли стоимость трафика и целевого действия

17.11.2025
18:30
МарияГордеева
Борьба за лояльного покупателя между аптеками и производителями обострилась и привела к росту стоимости брендового трафика. Эта тенденция наблюдается на фоне активного роста сегмента фармацевтического e-com, говорится в отчете отраслевого исследования.
Фото: 123rf.com

Аналитики рекламного холдинга E-Promo Group представили отчет о медиаинфляции в цифровой среде за III квартал 2025 года. Исследование основано на данных более 82 тыс. рекламных кампаний с совокупным бюджетом свыше 7,2 млрд руб. В работе изучены несколько отраслей, включая фармацевтику. В ходе исследования рассмотрели такие показатели, как стоимость трафика (CPC) и цена целевого действия (CPA). Особый акцент в отчете сделан на растущем сегменте фармацевтического e-com.

По данным компании, рынок электронной коммерции продолжает расширяться: региональная доля интернет-покупок достигла почти 77%, а рынок фармацевтического e-com вырос по количеству заказов за 8 месяцев 2025 года на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В III квартале стоимость клика в этом сегменте снизилась на 7,1%, а стоимость целевого действия — на 2,1%. В годовом выражении падение CPC составило 13,2%.

Одновременно с общим снижением цен на трафик аналитики фиксируют рост стоимости брендового трафика. За год цена клика по брендовым запросам выросла на 29%, а цена целевого действия — на 188,6%.

«Снижение цены трафика связано с переходом сплита на верхние этапы воронки и более охватные размещения. Это способствует тенденции снижения цены, но лишь из-за более эффективной работы инструментов и перехода рекламных таргетингов в сторону более широких, а именно проблематики. При этом растет стоимость брендового трафика, что отражает усиление борьбы аптек и производителей за первый контакт с потребителем», — пояснил руководитель отдела исследований и консалтинга E-Promo Group Алексей Сыровегин.

Фармацевтический рынок сегодня не только привлекает трафик, но и активно инвестирует в удержание и узнаваемость бренда. Потребители стали более открыты цифровым каналам, что, по словам эксперта, повышает эффективность performance- и контент-маркетинга.

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

