В Роспотребнадзоре назвали причины нелегального оборота БАД на маркетплейсах

В октябре количество попыток реализации контрафактных БАД сократилось в пять раз, а фальсифицированных — в 30 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в этом году было изъято из оборота 27 млн упаковок нелегальных биологически активных добавок, такие данные представила руководитель направления БАД ЦРПТ Любовь Андреева на конференции «Что происходит на рынке БАД?», передает корреспондент «ФВ».

Однако случаи обращения нелегальных БАД на маркетплейсах продолжают фиксироваться. Генеральный директор компании «Квадрат-С» Олег Комаров продемонстрировал приобретенную на одной из онлайн-площадок добавку – витамин D3 – с маркировкой, проверка которой в приложении «Честный знак» показала, что свидетельство о государственной регистрации продукта аннулировано.

«Госрегистрация аннулирована, а код маркировки был выдан индивидуальному предпринимателю. Как такое возможно?» — задал вопрос представитель бизнеса.

На критику отреагировал начальник управления контроля за продукцией в обороте Роспотребнадзора Андрей Пучковский. «Сегодня регуляторика не выстраивается под запросы добросовестного бизнеса. Почему так – это отдельная, очень большая проблема. Бизнесу, наверное, нужно находить подходы, как работать. Мы, контролирующий орган, Минпромторг, орган, который формулирует основные требования в том числе в сфере маркировки и в сфере торговли, находясь по одну сторону с мнением бизнеса, далеко не всегда можем реализовать те подходы, которые совпадают с запросами добросовестного бизнеса и которые направлены на защиту наших покупателей, защиту здоровья населения», – сказал он.

Случай с упаковкой, купленной с аннулированным разрешительным документом, по словам представителя Роспотребнадзора, является сигналом для реагирования. «Если сравнить с ситуацией 5–10-летней давности, наши возможности реагировать на поступающие сигналы достаточно сильно урезаны», — пояснил он.

«Если вы такую жалобу оформите, то она должна повлечь профилактику, по мнению законодателя. Но требуется, чтобы вы доказали, что эта упаковка способна кому-то навредить, испортить здоровье или кого-то отправить на больничную койку», — добавил Андрей Пучковский.

Прокуратуре нужны доказательства и аргументы, что это опасная продукция, доказать это невероятно сложно, признается чиновник. Он считает, что бизнесу необходимо пользоваться всеми каналами коммуникации с Министерством экономического развития РФ и Генеральной прокуратурой.

Наибольшие опасения у регуляторов вызывают схемы торговли со склада продавца, которые практически не защищены механизмами контроля и маркировки.

«Мы совместно с Минпромторгом прорабатываем перечень предложений по созданию более эффективной системы управления рисками, поскольку отслеживание и контроль такой продукции сегодня затруднены», — отметил представитель службы.

В качестве решения рассматриваются скоринговые модели оценки бизнеса, доступные через систему маркировки. Однако их внедрение требует преодоления сопротивления со стороны дистанционного бизнеса (маркетплейсов). «Существующая бизнес-модель ориентирована на максимальный охват продавцов без должной проверки их репутационных и других значимых критериев. Технически такая оценка возможна в рамках действующих механизмов, однако для этого требуется серьезная перестройка технологической платформы», – пояснил Андрей Пучковский.

Что будет происходить дальше на рынке БАД

Закон о платформенной экономике, который вступит в силу 1 октября 2026 года, по словам Андрея Пучковского, добавит механизмы противодействия недобросовестным практикам на маркетплейсах. БАД, реализуемые с нарушениями, будут подвергаться внесудебной административной блокировке, что создаст мощный стимул для сокращения таких практик на крупных онлайн-площадках.

«В разрабатываемой подзаконной регуляторике мы намерены двигаться в сторону более плотного использования механизмов маркировки. Речь идет не только о проверке регистрации продавца в системе маркировки — отсутствие такой регистрации свидетельствует о нелегальном обороте. Необходимо идти дальше и выстраивать систему оценки товарооборота, который осуществляет зарегистрированный продавец», – рассказал Андрей Пучковский.

Контрольно-надзорные мероприятия уже сейчас приводят к привлечению к административной ответственности в 95% случаев. Когда нарушения выявляются и имеются основания для проверки, меры принимаются незамедлительно. Этот сигнал, по его словам, уже хорошо донесли до контролируемых лиц в рамках проведенного мониторинга производителей.