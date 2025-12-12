В России появится Женский фармацевтический альянс

В Москве ведущие отраслевые объединения подписали Соглашение о создании Женского фармацевтического альянса. Соглашение заключили Общероссийская общественная организация «Российское научное медицинское общество терапевтов» (РНМОТ), фармкомпания «Велфарм-М» и Российская Ассоциация Аптечных Сетей (РААС), сообщает корреспондент «ФВ».

Инициатива по созданию альянса направлена на объединение и поддержку женщин фармацевтической и смежных отраслей, содействие реализации инициатив по улучшению условий их работы и продвижение культуры равных возможностей, говорится в документе. Предполагается проведение образовательных программ, способствующих личностному и профессиональному росту, стимулированию развития компетенций и получению новых знаний среди женщин фармацевтической отрасли.

Среди задач организации: системная поддержка женских инициатив в фармацевтической отрасли, создания платформ для взаимодействия и кооперации женщин-профессионалов, популяризации фармацевтического образования, повышения престижа профессий женщин в фармацевтике и смежных отраслях.

Председатель координационного совета РААС Александр Филиппов подчеркнул, что 99% сотрудников в аптечных сетях — женщины, что требует особого внимания к созданию для них благоприятных условий для работы, карьеры, и возможности заботы о своих семьях.

Важными направлениями работы альянса станут реализация проектов, направленных на создание и укрепление доверия к отечественным лекарственным препаратам и национальной системе здравоохранения. В фокусе – развитие взаимодействия между производителями, врачами, фармацевтами и пациентами на основе открытого диалога и объективных данных.

Президент РНМОТ Оксана Драпкина упомянула конгресс «Человек и лекарство». Она рассказала, что на мероприятии традиционно обсуждают болезни и клинические рекомендации, однако само лекарство отошло на второй план. По ее словам, задача участников заключается в том, чтобы вернуть на него фокус. «Каковы критерии доверия к препарату, что должен спросить врач, когда ему рекомендуют то или иное лекарственное средство, и почему оно считается эффективным. Эти базовые, но ключевые для любого врача вопросы мы снова поднимаем на конгрессе», – сказала она.

Для реализации проекта стороны обязались до 15 декабря 2025 года сформировать инициативную группу для подготовки устава, программы деятельности и плана регистрации альянса, провести юридическую экспертизу. Также будет определено первоначальное финансирование и согласована программа на 2026 год.

Церемония подписания прошла при участии председателя Совета Евразийского женского форума, первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галины Кареловой. Она отметила, что отрасль, в которой доминирующее большинство составляют женщины, переживает масштабную трансформацию, решая одну из важнейших задач – обеспечение лекарственной независимости и национальной безопасности.

«Союз, о котором сегодня удалось договориться нашим коллегам, имеет огромный потенциал и уникальность. Объединение компетенций, энтузиазма, идей учредителей альянса способно решить самую главную задачу – это формирование в обществе доверия к отечественным лекарствам. Без этого невозможно всерьез говорить о развитии фармацевтической отрасли», – отметила она.

Инициатор создания альянса, председатель совета директоров фармкомпании «Велфарм» Людмила Щербакова отметила, что коллеги охотно поддержали идею. «Мы производим лекарственные препараты для своих граждан, которые не приходят к нам на предприятие, но с которыми мы общаемся через врачей, через работников аптечных организаций. Поэтому для нас так важно, чтобы мы с партнерами не просто сотрудничали, а действительно знали друг друга — понимали, как создается препарат, какие решения стоят за ним, и как вместе нести эту ответственность перед пациентом. К моей большой радости, все охотно подхватили идею создания альянса. Многое мы уже делаем, например, с РНМОТ мы реализуем проекты, направленные на повышение информированности врачей о российских лекарственных препаратах, что позволяет создавать и укреплять доверие, потому что сегодня мы видим запрос на прозрачность процессов и техническую экспертизу в сфере производства отечественных лекарств», – сказала она.

Александр Филиппов в беседе с «ФВ» обозначил, что планы в рамках стратегического партнерства — генерировать и доводить до практической реализации проекты, которые будут создавать необходимую среду в связке «человек и лекарство», «женщина и лекарство».

Он отметил, что просветительская работа в отношении как отечественных препаратов, так и культуры здоровья, нуждается в большой поддержке как государства, так и самих аптечных сетей. «Аптеки сейчас находятся в поисках нового видения, нового представления о своей роли. Мы, с одной стороны, движемся в направлении, где аптека становится пунктом выдачи заказа, с другой стороны, теряется как раз та работа, где фармацевт, провизор может не только продать лекарство, но и научить его правильно принимать или дать консультацию», – заметил он.

Исполнительный директор РААС Александр Опарин выразил уверенность, что совместными усилиями удастся добиться значительных результатов. «Аптека — это то место, куда в большинстве случаев человек обращается за помощью. Грамотное фармконсультирование — неотъемлемая часть системы здравоохранения. Именно здесь мы можем приложить усилия, чтобы научить пациентов правильно принимать лекарства и БАД, чтобы не только бороться с проблемами, но и предотвращать их. Это точка приложения усилий, где мы вместе в рамках нашего альянса сможем эффективно добиваться целей национальных проектов здравоохранения», – отметил он.