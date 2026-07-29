В США запретили финансировать из бюджета исследования по усилению патогенов
Администрация президента США Дональда Трампа представила нормативный документ, запрещающий выделять государственные средства на исследования механизмов усиления патогенности микроорганизмов. Ограничение действует как внутри страны, так и за ее пределами. Одновременно вводится более строгий надзор за биомедицинскими разработками, способными представлять угрозу общественной, биологической или национальной безопасности.
В основе новой политики лежит президентский указ № 14292 «Об усилении мер безопасности и повышении уровня защиты при проведении биологических исследований». В нем подход строится не на ограниченном перечне конкретных патогенов, а на оценке потенциальных рисков и последствий исследования.
Документ выделяет исследования, представляющие опасность (они запрещены без исключений) и потенциально представляющие опасность, их проведение допускается после проверки независимого экспертного органа. К первой категории относят работы, которые могут увеличить болезнетворные свойства патогенов, сделать их более устойчивыми к существующим методам лечения, иммунизации и диагностике, повысить выживаемость и способность к распространению, увеличить восприимчивость к ним людей, животных или растений, воссоздать уничтоженные или вымершие возбудители болезней. Сюда же относят создание «зеркальных организмов» — биологических форм, в которых молекулы располагают в обратном порядке.
Нельзя выделять деньги из бюджета на исследования в «вызывающих обеспокоенность» странах или организациях. Их список ежегодно будут формировать директор Национальной разведки, госсекретарь, министр сельского хозяйства и министр здравоохранения. Для остальных международных проектов госфинансирование предусмотрено только после аудита на соответствие американским стандартам биобезопасности и защиты.
Под нововведение не подпадает разработка вакцин, методов диагностики и терапевтических средств.
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