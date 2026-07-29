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В США запретили финансировать из бюджета исследования по усилению патогенов

29.07.2026
17:39
ВладимирЗаболотских
В США запретили финансировать на государственные средства опасные исследования по усилению функций патогенов — как внутри страны, так и за ее пределами. Новая политика меняет сам принцип надзора: вместо списка конкретных вирусов регуляторы будут оценивать потенциальные последствия каждого проекта.
Фото: 123rf.com

Администрация президента США Дональда Трампа представила нормативный документ, запрещающий выделять государственные средства на исследования механизмов усиления патогенности микроорганизмов. Ограничение действует как внутри страны, так и за ее пределами. Одновременно вводится более строгий надзор за биомедицинскими разработками, способными представлять угрозу общественной, биологической или национальной безопасности.

В основе новой политики лежит президентский указ № 14292 «Об усилении мер безопасности и повышении уровня защиты при проведении биологических исследований». В нем подход строится не на ограниченном перечне конкретных патогенов, а на оценке потенциальных рисков и последствий исследования.

Документ выделяет исследования, представляющие опасность (они запрещены без исключений) и потенциально представляющие опасность, их проведение допускается после проверки независимого экспертного органа. К первой категории относят работы, которые могут увеличить болезнетворные свойства патогенов, сделать их более устойчивыми к существующим методам лечения, иммунизации и диагностике, повысить выживаемость и способность к распространению, увеличить восприимчивость к ним людей, животных или растений, воссоздать уничтоженные или вымершие возбудители болезней. Сюда же относят создание «зеркальных организмов» — биологических форм, в которых молекулы располагают в обратном порядке.

Нельзя выделять деньги из бюджета на исследования в «вызывающих обеспокоенность» странах или организациях. Их список ежегодно будут формировать директор Национальной разведки, госсекретарь, министр сельского хозяйства и министр здравоохранения. Для остальных международных проектов госфинансирование предусмотрено только после аудита на соответствие американским стандартам биобезопасности и защиты.

Под нововведение не подпадает разработка вакцин, методов диагностики и терапевтических средств.

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