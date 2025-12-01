Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в Telegram
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийСправочник персон
НовостиБизнесАптекарьГазета
ГлавнаяНовостиДистрибуция

Вакцина от опоясывающего герпеса пока не будет поставляться на российский рынок

01.12.2025
15:06
Отделновостей
Поставки единственной вакцины от опоясывающего герпеса «Шингрикс» в РФ от GSK отложены. Препарат не поступал в обращение с момента получения РУ, аналогов в ГРЛС нет. Производитель еще рассматривает возможность поставок препарата.
Фото: 123rf.com

Единственная одобренная в России вакцина «Шингрикс» для профилактики опоясывающего герпеса пока не будет поставляться на российский рынок. Компания GSK на текущий момент не располагает запасами вакцины, пишет «Союз Докторов» со ссылкой на пояснение компании. Ранее в ответ на запрос «ФВ» в компании предполагали, что смогут ввести препарат в гражданский оборот в 2024—2025 годах. Сроки поставки вакцины на российский рынок будут известны не ранее второго полугодия 2026 года.

Компания GSK получила регистрационное удостоверение на «Шингрикс» в 2023 году. Рекомбинантная, адъювантная вакцина содержит гликопротеин Е — белок, присутствующий в вирусе ветряной оспы.

Минздрав РФ включил в 2024 году вакцинацию препаратом в действующие клинические рекомендации по иммунизации взрослых с ВИЧ-инфекцией. В России это первая вакцина для профилактики опоясывающего герпеса. В Государственном реестре лекарственных средств нет аналогичных вакцин.

«Шингрикс» показана для профилактики опоясывающего герпеса и связанных с ним осложнений у взрослых с 50 лет и старше, а также у взрослых с 18 лет с повышенным риском развития этого заболевания. Вакцину вводят два раза с интервалом от двух до шести месяцев.

Нет комментариев

Комментариев:

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Презентация сайтаРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.