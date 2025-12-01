Вакцина от опоясывающего герпеса пока не будет поставляться на российский рынок

Единственная одобренная в России вакцина «Шингрикс» для профилактики опоясывающего герпеса пока не будет поставляться на российский рынок. Компания GSK на текущий момент не располагает запасами вакцины, пишет «Союз Докторов» со ссылкой на пояснение компании. Ранее в ответ на запрос «ФВ» в компании предполагали, что смогут ввести препарат в гражданский оборот в 2024—2025 годах. Сроки поставки вакцины на российский рынок будут известны не ранее второго полугодия 2026 года.

Компания GSK получила регистрационное удостоверение на «Шингрикс» в 2023 году. Рекомбинантная, адъювантная вакцина содержит гликопротеин Е — белок, присутствующий в вирусе ветряной оспы.

Минздрав РФ включил в 2024 году вакцинацию препаратом в действующие клинические рекомендации по иммунизации взрослых с ВИЧ-инфекцией. В России это первая вакцина для профилактики опоясывающего герпеса. В Государственном реестре лекарственных средств нет аналогичных вакцин.

«Шингрикс» показана для профилактики опоясывающего герпеса и связанных с ним осложнений у взрослых с 50 лет и старше, а также у взрослых с 18 лет с повышенным риском развития этого заболевания. Вакцину вводят два раза с интервалом от двух до шести месяцев.