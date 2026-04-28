ВОЗ одобрила первый противомалярийный препарат для новорожденных

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о преквалификации первого препарата от малярии у новорожденных и грудных детей — Coartem Baby (артеметер + люмефантрин/artemether + lumefantrine).

Преквалификация свидетельствует о соответствии медикамента стандартам качества, безопасности и эффективности. Coartem Baby подтвердила это во II—III фазе клинических испытаний CALINA. Статус дает возможность поставлять продукцию в страны с низким уровнем дохода через Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI).

Ранее для лечения младенцев применяли средства, не предназначенные для их возраста, что увеличивало риск возникновения побочных эффектов и токсического поражения органов. Разработка компании Novartis и некоммерческой организации Medicines for Malaria Venture рассчитана на детей весом от 2 до 5 кг. Она выпускается в форме растворимых гранул с вишневым вкусом, которые можно смешивать с грудным молоком, и уничтожает передающийся через укусы комаров паразит Plasmodium falciparum, вызывающий болезнь. Швейцарский производитель заявил о готовности поставлять ее в эндемичные регионы безвозмездно.

В апреле ВОЗ также рекомендовала использование трех экспресс-тестов на малярию. Предыдущие методы выявляли заболевание по наличию белка HRP2. Однако синтезирующий его ген был утрачен у ряда штаммов Plasmodium falciparum, из-за чего тесты дают ложноотрицательный результат. Как следствие, в государствах Африканского Рога до 80% случаев не удается своевременно диагностировать. Новые тесты нацелены на другой белок паразита — pf-LDH.

Несмотря на прогресс, общая картина остается тревожной. По данным ВОЗ, в 2024 году зарегистрировано 282 млн случаев заболевания малярией — 94% встречаются в Африке — и около 610 тыс. смертей от нее. Большинство летальных исходов приходится на детей до пяти лет.

Кроме того, возникают новые угрозы, среди которых — рост устойчивости Plasmodium falciparum к противомалярийным препаратам, расширение ареала распространения инфекции из‑за миграции комаров, а также сокращение объемов международной помощи.

В Африке южнее Сахары прививки против малярии делают с 2019 года. Первыми их получили жители Малави. В текущем году число африканских стран, где проводятся кампании вакцинации, достигло 25. В них задействованы два препарата, прошедшие проверку ВОЗ: RTS,S/AS01 от британской GSK, обеспечивающий 56%-ную защиту в течение года, и R21/Matrix-M, разработанный Оксфордским университетом совместно с Институтом сывороток Индии, с более высокой эффективностью — 78% на протяжении 12 месяцев.