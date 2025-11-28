Законопроект о передвижных аптеках будет доработан

Зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко подписал положительное заключение на проект федерального закона о передвижных аптечных пунктах. Документ есть в распоряжении «ФВ». Законопроект подразумевает внесение изменений в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». Правительство выдвинуло ряд замечаний, которые предстоит доработать авторам текста.

Законопроектом предусматривается дополнение Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» статьей 552, предусматривающей проведение эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами аптечными пунктами в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации, а также медицинские организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность.

«Вместе с тем в законопроекте необходимо закрепить требования к передвижным аптечным пунктам, а также порядок приобретения статуса участника эксперимента, так как проектируемой статьей 552 предусматривается утверждение порядка отбора аптечных организаций для участия в эксперименте», — сказано в заключении.

Законопроектом предусмотрено установление обязательных требований в соответствии с законом от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». В связи с этим ч.1 ст.2 законопроекта требуется скорректировать

в соответствии с ч.1 ст.3 указанного закона, а ч.3 ст.2 законопроекта подлежит исключению. Законопроект соответствует актам более высокой юридической силы, в том числе Договору о Евразийском экономическом союзе.

«Есть огромное количество населенных пунктов, которые удалены от областного центра, в труднодоступной местности, с небольшим населением и отсутствием фармспециалистов. Для таких территорий, где потребность в лекарствах есть, а физической возможности приобрести их нет, разработан законопроект», — отметил автор законопроекта депутат Госдумы Евгений Нифантьев.

Он уточнил, что ассортимент передвижных аптечных пунктов будет законодательно ограничен: в него не войдут препараты из перечня ПКУ, сильнодействующие и спиртосодержащие препараты. «В то же время ассортимент передвижных аптек будет шире минимального, кроме того, раз в неделю фармспециалисты будут привозить препараты по заказу жителей», — сказал Евгений Нифантьев.

Заинтересованы в реализации таких проектов Красноярский, Ставропольский края, Волгоградская область, республики Северного Кавказа. «Этот эксперимент не будет проходить по закрытому списку регионов. К нему в любой момент может подключиться регион по ходатайству высшего должностного лица субьекта, кроме городов федерального значения», — отметил Евгений Нифантьев.

Он добавил, что законопроект планируется принять до конца VIII созыва Госдумы, то есть до сентября 2026 года.