Куда приведет фарминдустрию опережающая подготовка кадров?

19:44
17 ноября 2018

Елена Григорьева

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Вузы выпускают специалистов не для будущего, а для прошлого – в этом основная проблема подготовки специалистов для фармотрасли.

Шаги в направлении решения данной задачи обсуждались на Всероссийской конференции «Опережающая подготовка для фармацевтической отрасли: вызовы и перспективы», прошедшей 12 ноября в Сеченовском университете.

По словам заместителя директора по научной работе Института трансляционной медицины и биотехнологии, зав.кафедрой промышленной фармации Сеченовского университета  Натальи Пятигорской,  структура сегодняшнего фармобразования: среднее и высшее образование  и три специальности ординатуры направлены  в основном на лекарственное обеспечение, оптовую и розничную продажу лекарств. Необходимо готовить кадры для всех этапов жизненного цикла ЛС.

Академическое сообщество совместно работает над созданием образовательных программ, которые станут основой системы многоуровневой опережающей подготовки кадров для перспективного развития фармотрасли.

К основным проблемам, затрудняющим модернизацию образования, Наталья Пятигорская относит недостаток опыта вузов по плотному взаимодействию. Среди других сложностей: система законодательства, мешающая взаимодействию с работодателями (базовые кафедры вузов на фармпроизводствах), а также сетевой реализации образовательных программ; значительные различия подготовленности профессорско-преподавательского состава к работе в обновленной системе, недостаток компетенций в вопросах разработки и создания массовых открытых онлайн курсов (МООК) – неотъемлемой части актуального образования.

Подготовка кадров на опережение предполагает четкое видение направлений развития отрасли. Это действительно важно для понимая, в каком направлении бежать «впереди паровоза».

Как отметила советник директора ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» («ГИЛС И НП») Минпромторга России Виктория Гортинская, «в направлениях, названных приоритетными в рамках Фарма2030, должны быть определены приоритетные компетенции и специальности, найдены эффективные формы обучения, в т.ч. новых форм реализации образовательных программ – межвузовских консорциумов».

Подробнее читайте в «ФВ» № 38 (951) 2018 г. в материале «Впереди паровоза».

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