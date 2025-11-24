В Торгово-промышленной палате обсудили предложения по уменьшению нелегального оборота БАД

За два года маркировки нелегальный оборот БАД сократился с 22 до 5%, сообщил директор департамента маркировки Минпромторга РФ Владислав Заславский на заседании Экспертного совета по детенизации экономики при Комитете Госдумы РФ по экономической политике и Рабочей группы по вопросам косвенного налогообложения ТПП РФ, передает корреспондент «ФВ». Легализация рынка принесла бюджету свыше 2,7 млрд руб. от НДС, налога на прибыль и других платежей. С ноября 2024 года онлайн-проверки на кассах выявили 27 млн попыток нарушений, из которых 13 млн — повторные продажи с дублированием кодов маркировки. При этом, по данным СРО «Союз производителей БАД», 68% добавок покупают в аптеках и 30% — на маркетплейсах (2% — в других розничных каналах).

Согласно данным Международной ассоциации «Антиконтрафакт», 60% БАД (в том числе биодобавки, зарегистрированные как косметические средства или пищевые добавки) на маркетплейсах остаются фальсифицированными или незарегистрированными. Как отметила председатель Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) Евгения Черницкая, проблема может быть в трансграничной торговле, в частности, китайских БАД, не проходящих российскую регистрацию, но меры контроля пока в основном касаются отечественных производителей.

Инициативы регуляторов

Внесены изменения в проект постановления в части сверки разрешительной документации. «Для БАД будет проверяться актуальный статус свидетельства о госрегистрации (СГР). Если СГР окажется недействительным, приостановленным или аннулированным, формирование карточки товара будет заблокировано, а сам товар не сможет быть введен в оборот. Данный проект постановления уже направлен в правительство, ожидается, что он будет принят до конца года. Аналогичный документ разрабатывается для касс, его введение планируется на март 2026 года», — сообщил Владислав Заславский.

Также, по его словам, подготовлен пакет проектов постановлений, которые предусматривают:

регулярный мониторинг производителей БАД;

расширение номенклатуры БАД;

запрет оборота немаркированных БАД, произведенных до начала обязательной маркировки (до 1 октября 2023 года).

В рамках плана по совершенствованию подзаконной нормативной базы Минэкономразвития РФ поручено до 1 февраля представить проект постановления, устанавливающего правила проверки маркетплейсами выполнения обязательных требований законодательства.

«Мы активно работаем вместе с Роспотребнадзором и Минэкономразвития России для того, чтобы не позволить маркетплейсам вести деятельность, при которой они фактически не несут ответственности за продаваемые товары, — подчеркнул представитель регулятора. — Это касается не только формата продаж с собственного склада, но и формата, при котором маркетплейс используется исключительно в качестве витрины».

Позиция надзорного органа

По мнению члена Общественного совета при Роспотребнадзоре Антона Недзвецкого, маркетплейсы, исходя из своих бизнес-потребностей, не принимают активных мер по противодействию реализации нелегальной продукции.

«На наш взгляд, в деятельности маркетплейсов прослеживаются составы правонарушений, установленных КоАП и уголовным законодательством. Невыполнение обязанностей и содействие в продаже нелегальной продукции — через предоставление складских, логистических и IT-услуг — может квалифицироваться по статьям 6.33 и 15.12 КоАП РФ, а также статьям 171.1 и 238.1 УК РФ, — заявил Антон Недзвецкий. — Когда маркетплейс принимает товар на склад, он перестает быть лишь платформой для объявлений и становится активным участником товаропроводящей цепи. В этот момент у него возникает обязанность проверять легальность товара на этапах приемки, хранения и отгрузки».

Он рассказал, что сейчас ожидаются результаты проверок уполномоченных органов, взаимодействие пока ведется в основном с МВД РФ, куда прокуратура направила часть обращений Совета.

«Складывается парадоксальная ситуация: при опросе продавцов сотрудниками МВД они заявляют, что реализуют вовсе не БАД, — пояснил спикер. — Они признают, что ошиблись в описании карточки товара, и предъявляют декларацию о соответствии просто на пищевую добавку».

Инициативы рынка

Корень проблемы заключается в том, что основной объем контрафактной продукции реализуется на основании деклараций соответствия, подтверждает исполнительный директор СРО «Союз производителей БАД» Александр Жестков. «Несмотря на то, что в Техническом регламенте ЕАЭС 029 перечислены всего 40 наименований — это «ешки», подсластители, красители, ряд производителей обходят требования, регистрируя БАД как пищевые добавки, что значительно ослабляет контроль», — сказал он.

Союз провел совместно с Росаккредитацией пилотный проект, в ходе которого из тысячи проверенных деклараций 400 были аннулированы, однако через три дня появилось две тысячи новых деклараций. Проблема, по словам Александра Жесткова, кроется в самой системе самостоятельного декларирования. В связи с этим предлагается полностью исключить такую практику для БАД и перейти к обязательной экспертизе с привлечением аккредитованных организаций на этапе регистрации.

Такое же решение предложил вице-президент Ассоциации организаций экспертизы качества Антон Талызенков, а именно: восстановить механизм независимой проверки продукции третьей стороной. «Раньше такой механизм был предусмотрен законодательством всех стран — участниц ЕАЭС, но затем, в порыве либерализации, от него отказались», — отметил он.

Инициативы включают не только отмену самостоятельного декларирования соответствия для БАД, но и включение добросовестных производителей в открытый реестр проверенной продукции, а также масштабные исследования ее эффективности и безопасности. Эти меры уже апробируются в проекте «Не рискуй. Проверь!» Международной ассоциации «Антиконтрафакт», благодаря которому с марта по ноябрь 2025 года были заблокированы 5,7 тыс. карточек некачественных БАД на маркетплейсах.

Договоренности с маркетплейсами

Пока одним из эффективных механизмов борьбы с нелегальным оборотом БАД признана сверка разрешительной документации. По словам руководителя проектов БАД ЦРПТ Любови Андреевой, компания активно взаимодействует в этом направлении с Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркетом», «СберМегамаркетом», «Самокатом», «Алиэкспрессом» и «Почтой России».

По ее словам, с Ozon и Wildberries проработана «дорожная карта». Потребители через приложение «Честный знак» также могут подать жалобу на товар без регистрации, с завышенными дозировками или содержащий фармацевтические субстанции. По ее словам, 90% таких жалоб обоснованны, а девять из десяти покупателей сталкиваются с нарушениями. Также сейчас разрабатывается перечень данных, обязательных для проверки легальности товаров, которые селлеры будут предоставлять маркетплейсам.

Руководитель направления по взаимодействию с госорганами Ozon Елена Заева подтвердила обязательность наличия СГР в карточке БАД.

«Сейчас проверка СГР происходит вручную, но вскоре будет автоматизирована. Карточка товара должна содержать полную информацию: название, состав, рекомендации, противопоказания, данные производителя, срок годности и сертификат», — сказала она.

Все продавцы БАД должны подтвердить регистрацию в системе «Честный знак» до марта 2026 года, когда заработает механизм блокировки нелегальных товаров. «Для выхода на площадку продавцы должны иметь подтверждение качества продукции через сертификаты и протоколы лабораторных испытаний, хотя они не всегда обязательны и могут быть частью внутренних требований маркетплейсов», — уточнила она.